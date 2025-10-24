  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerre Russia: «Reagiremo alle sanzioni non contro altri ma per noi»

SDA

24.10.2025 - 14:08

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, qui in un'immagine d'archivio, sostiene che il presidente statunitense Donald Trump non escluda «la possibilità di tenere in futuro» un vertice con il suo omologo russo Vladimir Putin.
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, qui in un'immagine d'archivio, sostiene che il presidente statunitense Donald Trump non escluda «la possibilità di tenere in futuro» un vertice con il suo omologo russo Vladimir Putin.
sda

«Attualmente si stanno analizzando le sanzioni che sono state definite e rese pubbliche. Naturalmente, faremo ciò che meglio corrisponde ai nostri interessi. Agiamo, prima di tutto, non contro qualcuno, ma per il nostro bene».

Keystone-SDA

24.10.2025, 14:08

24.10.2025, 14:19

La guerra in Ucraina presto finirà?. Scontro Trump-Putin sul petrolio, la Cina taglia i flussi. Per Mosca è una cattiva notizia, ecco perché

La guerra in Ucraina presto finirà?Scontro Trump-Putin sul petrolio, la Cina taglia i flussi. Per Mosca è una cattiva notizia, ecco perché

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia di stampa non governativa russa Interfax, in merito alle nuove misure restrittive sugli idrocarburi degli USA e dell'UE.

Il Cremlino sostiene che il presidente statunitense Donald Trump non escluda «la possibilità di tenere in futuro» un vertice con il suo omologo russo Vladimir Putin e che quest'ultimo «condivide questo punto di vista», riporta sempre Interfax.

«Sì, il presidente Trump ha dichiarato di aver smesso di prendere in considerazione per il momento l'idea di tenere un vertice. Tuttavia, negli ultimi due giorni, ha già ribadito più volte di non escludere la possibilità di tenere un vertice del genere in futuro. Il presidente Putin condivide questa opinione», ha affermato Peskov.

Guerre. L'UE decide sull'uso dei beni e fondi russi a Kiev a dicembre. Ecco cosa si sa finora

GuerreL'UE decide sull'uso dei beni e fondi russi a Kiev a dicembre. Ecco cosa si sa finora

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Arriva la neve: ecco i passi alpini che sono stati chiusi
Platini in Italia: «Giustizia sportiva? No, il TAS è la mafia svizzera»
Bernie Sanders lancia Alexandria Ocasio Cortez per la Casa Bianca
Fedez sul matrimonio con Chiara Ferragni: «Ho frequentato figure insopportabili»

Altre notizie

Costa di Bodrum. Naufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Costa di BodrumNaufragio al largo della Turchia, morti 14 migranti

Guerra in Ucraina. L'inviato russo Dmitriev è negli Usa per dei colloqui

Guerra in UcrainaL'inviato russo Dmitriev è negli Usa per dei colloqui

Governo fragile. Ultimatum dei socialisti francesi: «Se manovra di Lecornu non cambia, è finita»

Governo fragileUltimatum dei socialisti francesi: «Se manovra di Lecornu non cambia, è finita»