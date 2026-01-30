Gli abitanti di Kiev, che tante volte hanno dovuto raggiungere i rifugi, possono tirare un sospiro di sollievo. Keystone

La Russia ha accettato di astenersi da attacchi su Kiev fino a domenica primo febbraio in seguito alla richiesta del presidente Usa Donald Trump, al fine di creare condizioni favorevoli ai negoziati di pace.

Keystone-SDA SDA

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. L'addetto stampa ha spiegato che Trump si è rivolto personalmente al presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di astenersi dal lanciare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, la cui ripresa è prevista quel giorno a Abu Dhabi. Putin ha accettato, ha aggiunto il suo portavoce, facendo quindi capire che tale tregua sarebbe già in vigore da lunedì scorso.