Guerra in Ucraina Russia: «Sospesi gli attacchi su Kiev»

SDA

30.1.2026 - 12:00

Gli abitanti di Kiev, che tante volte hanno dovuto raggiungere i rifugi, possono tirare un sospiro di sollievo.
Gli abitanti di Kiev, che tante volte hanno dovuto raggiungere i rifugi, possono tirare un sospiro di sollievo.
Keystone

La Russia ha accettato di astenersi da attacchi su Kiev fino a domenica primo febbraio in seguito alla richiesta del presidente Usa Donald Trump, al fine di creare condizioni favorevoli ai negoziati di pace.

Keystone-SDA

30.01.2026, 12:00

30.01.2026, 12:09

Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti. L'addetto stampa ha spiegato che Trump si è rivolto personalmente al presidente russo Vladimir Putin chiedendogli di astenersi dal lanciare attacchi su Kiev per una settimana fino a domenica 1 febbraio per facilitare lo svolgimento dei negoziati, la cui ripresa è prevista quel giorno a Abu Dhabi. Putin ha accettato, ha aggiunto il suo portavoce, facendo quindi capire che tale tregua sarebbe già in vigore da lunedì scorso.

