USA - Russia Trump ha chiamato Putin per discutere situazione globale

SDA

9.3.2026 - 21:33

Vladimir Putin ha tra l'altro sostenuto la necessità di "una rapida soluzione politica e diplomatica del conflitto in Iran". (Immagine d'archivio del 5 marzo)
Vladimir Putin ha tra l'altro sostenuto la necessità di "una rapida soluzione politica e diplomatica del conflitto in Iran". (Immagine d'archivio del 5 marzo)
Keystone

Il presidente statunitense «Donald Trump ha telefonato a Vladimir Putin (il suo omologo russo) per discutere di una serie di argomenti estremamente importanti relativi agli ultimi sviluppi della situazione globale».

Keystone-SDA

09.03.2026, 21:33

09.03.2026, 21:34

Lo ha riferito il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, citato dall'agenzia di stampa ufficiale russa Tass. Quest'ultima sottolinea che si tratta della prima telefonata tra i due in oltre due mesi, e in particolare dopo l'attacco israelo-americano in Iran.

La telefonata è stata incentrata sull'Iran e sull'Ucraina. Nel colloquio durato «circa un'ora», aggiunge Ushakov, Putin ha informato Trump sulla situazione lungo la linea di contatto, in particolare sulla «riuscita dell'avanzata delle truppe russe nell'est» dell'Ucraina, che «dovrebbe incoraggiare il regime di Kiev a risolvere il conflitto attraverso i negoziati».

Putin ha anche sostenuto la necessità di «una rapida soluzione politica e diplomatica del conflitto in Iran».

«Il presidente degli Stati Uniti ha osservato che, come precedentemente concordato, i loro contatti dovrebbero essere regolari. Entrambi i leader si sono detti pronti», ha aggiunto il consigliere presidenziale.

