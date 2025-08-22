  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Rutte a sorpresa a Kiev, dove ha incontrato con Zelensky

SDA

22.8.2025 - 15:11

Il segretario generale della Nato Mark Rutte, a sinistra, si è recato a sopresa a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
Keystone

Il segretario generale della Nato è a Kiev in una visita a sorpresa. Mark Rutte ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Keystone-SDA

22.08.2025, 15:11

22.08.2025, 15:16

«La Russia è l'aggressore, loro ci hanno attaccato, non so di quale garanzie Mosca abbia bisogno, non capisco», ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel corso del punto stampa con Rutte.

«Il nostro obiettivo generale è quello di arrivare insieme ai nostri partner a garanzie di sicurezza come l'articolo 5 della Nato, si tratta di garanzie davvero efficaci. Questo è il risultato che dobbiamo raggiungere affinché l'architettura sia assolutamente chiara: quali paesi ci aiuteranno sulla terraferma, quali nei cieli, quali garantiranno la sicurezza in mare», ha aggiunto Zelensky.

«Poi c'è la questione del finanziamento del nostro esercito in termini di numeri e qualità».

Nel frattempo a Kiev è stato avvertito un segnale di allarme per attacchi aerei.

