Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il segretario generale della NATO Mark Rutte al vertice dell'Alleanza atlantica all'Aja. Keystone

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un «uomo di pace» al vertice dell'alleanza militare all'Aia, sua città natale.

Keystone-SDA SDA

Rutte ritiene che sia un segnale importante il fatto che il presidente americano abbia mostrato con il recente bombardamento chirurgico dell'Iran di essere pronto a utilizzare «l'enorme potenza militare» degli Stati Uniti a questo scopo.

Il segretario generale ha elogiato «l'azione decisa» di Trump. «Vorrei complimentarmi con lei per il fatto che abbiate raggiunto il cessate il fuoco tra Israele e Iran. Penso che sia importante per il mondo intero», ha detto il segretario generale della NATO al presidente americano. «Grazie», ha risposto Trump.

Sempre a margine del vertice, Rutte ha poi espresso il «pieno» sostengo degli USA all'articolo 5 sulla difesa reciproca tra i membri dell'alleanza. In precedenza, Trump aveva mosso dubbi sull'articolo chiave, che stabilisce che i paesi devono difendersi a vicenda in caso di attacco, ma quando gli è stato chiesto al riguardo durante il vertice della NATO, ha affermato di sostenere gli alleati «fino in fondo».

Trump conta sul fatto che gli altri paesi NATO accettino oggi il sostanziale aumento dei bilanci della difesa da lui richiesto. «Ma dobbiamo aspettare il voto, a volte succedono cose folli», ha dichiarato.