Il primo ministro svedese Ulf Kristersson (a destra) e il segretario generale della NATO Mark Rutte (a sinistra). Keystone

«Le nostre capacità e determinazione a difendere ogni alleato sono assolute. Se qualcuno fosse così sciocco da attaccare la risposta sarebbe devastante». Lo ha dichiarato oggi il segretario generale della NATO Mark Rutte durante una conferenza stampa in Svezia.

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In merito all'attività della Svezia nell'Alleanza, Rutte ha sottolineato che apprezza quanto svolto da Stoccolma contro la cosiddetta «flotta ombra» russa.

«Queste sono navi che aiutano la Russia a eludere le sanzioni e a finanziare la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. Questo è importante per la Svezia, per la regione del Mar Baltico e per la sicurezza di tutti gli alleati», ha sostenuto Rutte, ribadendo l'impegno svedese nel contenimento di Mosca.

«Ora abbiamo i 90 miliardi del prestito europeo all'Ucraina ma questo non deve diminuire i contributi nazionali: vorrei che molti Paesi che hanno belle parole per l'Ucraina poi mettessero sul tavolo i quattrini», ha dichiarato dal canto suo il premier svedese Ulf Kristersson, davanti ai media, nel corso del punto stampa con Rutte, precisando che la Svezia è «al terzo posto» per gli aiuti a Kiev.

«Prendiamo molto sul serio le nostre responsabilità in qualità di alleati della NATO e prevediamo di raggiungere l'impegno del 5% entro il 2030», ha proseguito Kristersson.

«La visita sul campo odierna è un'occasione per illustrare il nostro concetto di difesa totale, un ottimo esempio del fermo impegno della Svezia a rafforzare la sicurezza e la difesa nell'Europa settentrionale attraverso la resilienza e la prontezza operativa. La difesa della Svezia è un ampio sistema collettivo, non una funzione esclusivamente statale né una responsabilità esclusiva delle forze armate», ha poi precisato il premier.

«Oggi abbiamo potuto assistere alla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, servizi di emergenza, forze armate e il settore privato», ha ripreso il segretario generale della NATO. «È stato ed è davvero impressionante. Ed è proprio questo, a mio avviso, il vero significato di resilienza. Ed è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno nell'attuale contesto di sicurezza», ha detto Rutte.

«La difesa non riguarda solo le forze armate. Riguarda anche il mantenimento del funzionamento della società, la protezione delle persone, la sicurezza delle infrastrutture critiche e il mantenimento delle forniture. In breve, si tratta di garantire che ogni parte della società sia preparata. E la Svezia comprende molto bene che la sicurezza riguarda l'intera società».

Rutte è anche intervenuto sulla questione del dispiegamento degli Stati Uniti in territorio europeo. «Le dinamiche di rotazione oggetto degli annunci USA non incidono sui piani di difesa della NATO Per quanto riguarda l'altro dibattito in corso sul contributo degli Stati Uniti al modello di forze dell'Alleanza, è in atto ormai da un anno. Si tratta di una procedura normale. Ed è esattamente ciò che volevamo: che gli europei facessero di più per un'Europa più forte in una NATO più forte, in modo che gli Stati Uniti possano orientarsi maggiormente, ad esempio, verso l'Asia nel corso del tempo, passo dopo passo, con un approccio strutturato. Ed è esattamente ciò che sta accadendo», ha sostenuto Rutte.