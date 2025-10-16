  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Gideon Sa'ar: «Il valico di Rafah sarà aperto domenica»

SDA

16.10.2025 - 17:52

Il ministro degli esteri di Israele Gideon Sa'ar
Il ministro degli esteri di Israele Gideon Sa'ar
Keystone

«Il valico di Rafah probabilmente sarà aperto questa domenica. Stiamo predisponendo tutti i preparativi necessari. È anche coordinato con la forza Eubam dell'Unione Europea e, per quanto ne so, anche con gli stessi palestinesi».

Keystone-SDA

16.10.2025, 17:52

16.10.2025, 17:56

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri di Israele Gideon Sa'ar in un incontro con la stampa ai Med Dialogues a Napoli.

«Quindi, probabilmente sarà aperto questa domenica. Spero che sia aperto e che venga fatto tutto il possibile per renderlo tale», ha aggiunto.

I più letti

Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni
Geppi Cucciari riapre la sua «Splendida Cornice». Woody Allen primo ospite di spicco
Ornella Muti: «Celentano? Che fossimo stati insieme lo ha detto lui, una violenza»
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul

Altre notizie

Medio Oriente. Hamas: «La guerra ha lasciato 70 milioni di tonnellate di macerie e 20'000 ordigni inesplosi»

Medio OrienteHamas: «La guerra ha lasciato 70 milioni di tonnellate di macerie e 20'000 ordigni inesplosi»

Stampa. Germania, venerdì in edicola l'ultimo numero cartaceo della Taz

StampaGermania, venerdì in edicola l'ultimo numero cartaceo della Taz

Francia. Marine Le Pen presenta la mozione di sfiducia al Governo Lecornu: «Avete il terrore delle urne»

FranciaMarine Le Pen presenta la mozione di sfiducia al Governo Lecornu: «Avete il terrore delle urne»