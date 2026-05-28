Lo stop in Tirolo per una manifestazione ambientalista. Keystone

L'autostrada A22 del Brennero sarà totalmente chiusa alla circolazione sabato a causa di una manifestazione ambientalista sul versante austriaco, indetta dal sindaco di Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger.

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Al centro della protesta, l'insostenibilità del traffico merci in quello che è ormai il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante, un valico che da solo registra quasi tre volte i transiti di tir dell'intera Svizzera.

Non è la prima volta che il passo diventa teatro di una simile mobilitazione. Il 26 maggio 2006 il Transitforum organizzò una grande protesta sul versante austriaco, che registrò tra i 1000 e i 2000 partecipanti.

All'epoca i disagi furono limitati poiché molti automobilisti decisero di non mettersi in viaggio, ma vent'anni fa la mole complessiva del traffico era decisamente inferiore a quella odierna.

Critiche in Italia

L'iniziativa di questo fine settimana, che cade all'inizio del ponte italiano del 2 giugno (martedì in Italia si celebra la Festa della repubblica), ha sollevato forti polemiche.

Critico il governatore altoatesino, che pur condividendo il principio della tutela ambientale ha bocciato il metodo del blocco stradale, mentre il direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero, Carlo Costa, ha parlato apertamente del rischio di una catastrofe totale per la viabilità.

Disagi sui collegamenti transfrontalieri

Le pesanti restrizioni scatteranno sabato mattina e colpiranno duramente i collegamenti transfrontalieri.

In territorio austriaco, dalle ore 11:00 alle 19:00 è prevista la chiusura totale dell'autostrada A13 e della strada statale B182 a partire dal confine di Stato, con lo stop per i mezzi pesanti che scatterà in anticipo già dalle ore 09:00.

Sul versante italiano, l'autostrada A22 sarà specularmente chiusa in direzione nord a partire dal casello di Vipiteno dalle ore 10:30 alle ore 20:00 per tutti i veicoli, mentre i tir e i mezzi pesanti saranno bloccati ancora prima, con il divieto di circolazione in vigore già dalle ore 07:00 del mattino.