Saied: aperta una nuova pagina di storia

«Ringrazio i cittadini e le cittadine che hanno deciso di aprire una nuova pagina di storia. Il popolo tunisino ha dato una lezione al mondo intero offrendo una nuova definizione della rivoluzione».

Sono le parole del nuovo presidente della Repubblica tunisina Kaies Saied, dopo aver appreso i risultati degli exit poll che lo danno in testa con oltre il 72% dei voti sullo sfidante Nabil Karoui.

Saied ha tenuto a ringraziare i giovani volontari che lo hanno supportato nella campagna in mancanza di una vera e propria 'macchina' elettorale e si è impegnato a realizzare quanto promesso: un progetto «basato sulla libertà» per la costruzione di «una nuova Tunisia». Ringraziamenti anche a chi ha finanziato la campagna, donando in certi casi anche pochi centesimi.

«Oggi si è realizzata la vostra volontà – ha affermato -, siamo consapevoli di ciò che è stato detto e conosciamo le nostre responsabilità. Lo Stato deve rimanere, dobbiamo costruire relazioni basate sulla fiducia, lavoreremo nell'ambito della Costituzione e sulle cause giuste come quelle della Palestina».«Dobbiamo anche operare per l'instaurazione di nuovi rapporti con le nazioni e i popoli, dando a questa rivoluzione una dimensione umana e un insieme di principi sui quali siamo tutti d'accordo».

«Entriamo in una nuova era della nostra storia – ha concluso – e andremo ad affrontare tutte le sfide con il nostro sangue, il sudore, e la nostra determinazione, soprattutto in campo economico e sociale, poiché è questo che la gente si aspetta».