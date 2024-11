Mancano ancora diverse persone all'appello a una decina di giorni dal devastante evento atmosferico. Keystone

Almeno 223 persone sono morte a causa della Dana che si è abbattuta lo scorso 29 ottobre sulla Spagna, secondo il bilancio alle 10 di oggi segnalato dal ministro dei trasporti Oscar Puente in un messaggio su X.

SDA

Delle vittime, 215 sono state registrate nella provincia di Valencia, 7 in Castiglia La Mancia, dei quali 6 nel comune di Letur e 1 in quello di Mira, e 1 in Andalusia.

Rispetto al numero di dispersi, sono 78 le persone delle quali è stata formalizzata la scomparsa, mentre 48 delle vittime non sono ancora state identificate.

«È ragionevole pensare che le cifre sono collegate, anche se non si abbandona la speranza di trovare qualcuno degli scomparsi in vita», scrive Puente nel messaggio.

SDA