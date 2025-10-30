  1. Clienti privati
Sulle coste delle Americhe Sale a 30 il bilancio delle vittime e dei dispersi dell'uragano Melissa

SDA

30.10.2025 - 07:29

Devastazione in Giamaica.
Devastazione in Giamaica.
Keystone

L'uragano Melissa si è abbattuto sulle Bahamas dopo aver seminato distruzione nei Caraibi, causando 30 vittime e dispersi ad Haiti e lasciando in rovina alcune zone della Giamaica e di Cuba.

Keystone-SDA

30.10.2025, 07:29

30.10.2025, 08:25

Secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC), Melissa, leggermente indebolito ma ancora pericoloso, si sta spostando verso le Bermuda.

«Nelle Bahamas, i residenti dovrebbero rimanere al riparo», ha affermato, mentre nelle Bermuda «i preparativi dovrebbero essere in corso e completati prima del previsto primo verificarsi di venti di forza tropicale».

Ecco come l'innocente errore di un cameriere genera una scazzottata furibonda
Tragico incidente in moto, muore il giovane fratello di Andrea Delogu
Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
Per Swiss utili in picchiata dopo nove mesi
Cesare Cremonini sul libro della ex: «Ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi»

Refurtiva non ancora ritrovata. La procura di Parigi: «Altri cinque fermi per il furto al Louvre»

Refurtiva non ancora ritrovataLa procura di Parigi: «Altri cinque fermi per il furto al Louvre»

Elezioni politiche. In Olanda testa a testa fra i liberali progressisti di D66 e il partito di Wilders

Elezioni politicheIn Olanda testa a testa fra i liberali progressisti di D66 e il partito di Wilders

Stati Uniti. Trump annuncia: «Inizieremo a testare le armi nucleari»

Stati UnitiTrump annuncia: «Inizieremo a testare le armi nucleari»