L'uragano Melissa si è abbattuto sulle Bahamas dopo aver seminato distruzione nei Caraibi, causando 30 vittime e dispersi ad Haiti e lasciando in rovina alcune zone della Giamaica e di Cuba.

Secondo il Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti (NHC), Melissa, leggermente indebolito ma ancora pericoloso, si sta spostando verso le Bermuda.

«Nelle Bahamas, i residenti dovrebbero rimanere al riparo», ha affermato, mentre nelle Bermuda «i preparativi dovrebbero essere in corso e completati prima del previsto primo verificarsi di venti di forza tropicale».