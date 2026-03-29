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Lo rivela un sondaggio Sale il gradimento verso Macron in Francia

SDA

29.3.2026 - 18:49

Il presidente francese Emmanuel Macron (foto d'archivio)
Il presidente francese Emmanuel Macron (foto d'archivio)
Keystone

La popolarità del presidente francese Emmanuel Macron è in aumento a causa delle crescenti tensioni internazionali legate alla guerra in Medio Oriente, mentre anche quella di Sébastien Lecornu ha registrato un leggero incremento. Lo rileva un sondaggio Ifop per L'Opinion.

Keystone-SDA

29.03.2026, 18:49

29.03.2026, 19:04

Il 23% degli intervistati si è dichiarato soddisfatto del Presidente della Repubblica, con un aumento di cinque punti rispetto a febbraio. Il 77% degli intervistati si dichiara insoddisfatto del suo operato, di cui il 46% molto insoddisfatto (-7 punti).

Il suo primo ministro, Sébastien Lecornu, che ha mantenuto un basso profilo durante le elezioni comunali, ha guadagnato un punto di popolarità, con il 36% degli intervistati che si è dichiarato soddisfatto e il 64% insoddisfatto.

Secondo il sondaggio, gli argomenti più discussi tra i francesi durante la settimana sono stati l'aumento dei prezzi del carburante (80%), i risultati delle elezioni comunali (77%) e la guerra in Medio Oriente (70%).

Questo sondaggio è stato condotto online dal 18 al 26 marzo su un campione rappresentativo di 2009 persone di età pari o superiore a 18 anni. Il margine di errore è compreso tra 1 e 2,2 punti.

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