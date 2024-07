Incendi e fumo nero si alzano tra le case della città di Metula, al confine settentrionale di Israele, colpita dai bombardamenti di Hezbollah (foto d'archivio). KEYSTONE

Mentre si fa sempre più intenso lo scontro tra Israele e gli Hezbollah, si riapre la partita di una possibile tregua a Gaza con nuovi spiragli nei negoziati. Anche oggi il conflitto con i miliziani sciiti ha raggiunto punte di forte intensità, dopo l'uccisione il giorno prima di un alto comandante militare del Partito di Dio. Dal Libano è stata lanciata verso «obiettivi militari israeliani» una delle maggiori raffiche di razzi e droni dall'inizio delle ostilità aperte dagli Hezbollah l'8 ottobre scorso.

SDA

«Abbiamo lanciato – ha detto una fonte delle milizie sciite – 200 razzi e 20 droni in Israele in risposta all'assassinio dell'alto comandante dell'organizzazione». Inoltre, ha avvertito Hashem Safieddin, a capo del Consiglio esecutivo dell'organizzazione, la risposta includerà «attacchi contro obiettivi (israeliani) inattesi».

Nei lanci degli Hezbollah, che hanno provocato anche incendi nell'Alta Galilea e sulle Alture del Golan, è stato ucciso Itay Galea (38 anni), vice comandante della 679/esima Brigata israeliana.

Israele ha replicato agli attacchi con vasti raid sul Libano del sud puntando alle postazioni da dove sono stati tirati i razzi e partiti i droni. Una escalation sempre più inclinata verso un confronto militare totale.

Il colloquio telefonico tra Netanyahu e Biden

Un raffreddamento della situazione potrebbe invece venire dalla nuova spinta che si registra nei negoziati, spinti dai mediatori di Stati Uniti, Qatar e Egitto, per una tregua a Gaza che porti anche al rilascio degli ostaggi ancora a Gaza.

Il premier Benyamin Netanyahu ha dato il suo assenso alla partenza del team negoziale israeliano per i negoziati sulle aperture attribuite ad Hamas riguardo la road map rilanciata dal presidente Biden. E ha convocato il Gabinetto di sicurezza per discutere della nuova situazione.

Nel colloquio telefonico avuto oggi con Biden, in occasione della festa dell'Indipendenza americana, Netanyahu ha informato il presidente americano dell'invio del team negoziale. Poi ha ribadito «i principi su cui si impegna Israele, primo fra tutti quello di porre fine alla guerra solo dopo aver raggiunto tutti i suoi obiettivi».

Biden, secondo quanto ha riferito la Casa Bianca, ha accolto con favore la mobilitazione del team israeliano per negoziare la tregua a Gaza. Un decisione «positiva nel tentativo di concludere l'accordo», ha sottolineato.

In vista un accordo con Hamas?

In Israele sembra esserci un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo con Hamas in 2 o 3 settimane, anche se la prudenza è d'obbligo. Più parti, secondo i media, hanno definito la risposta di Hamas «la migliore data finora».

Un alto funzionario israeliano, citato da Ynet, ha sostenuto che Hamas non richiederà più il completo ritiro israeliano nella prima fase del cessate il fuoco e dello scambio di prigionieri, che durerà sei settimane.

L'accordo che si sta delineando – ha aggiunto – preserva infatti per Israele la possibilità di tornare in guerra, qualora nella prima fase non si raggiungano accordi sulla seconda fase.

Lo sblocco del maggiore punto di frizione tra le due parti è da attribuirsi, hanno ricordato i media, ad un nuovo «linguaggio» nella formulazione, su input statunitensi, del passaggio tra queste due fasi dell'intesa che stabilisce il raggiungimento di una «calma sostenibile» nella Striscia.

SDA