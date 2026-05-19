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Con oltre 390 casi sospetti Salgono a 118 i decessi per l'epidemia di Ebola in Congo

SDA

19.5.2026 - 08:25

Rimane alta la preoccupazione nella Repubblica Democratica del Congo.
Rimane alta la preoccupazione nella Repubblica Democratica del Congo.
Keystone

Sono saliti ad almeno 118 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo quanto riferito dalle autorità locali e riportato dalla Bbc.

Keystone-SDA

19.05.2026, 08:25

19.05.2026, 08:32

Oltre ad aggiornare il bilancio delle vittime, un portavoce del governo della Repubblica Democratica del Congo ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia.

Anche in Uganda si registrano due casi confermati e un decesso, secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) degli Stati Uniti.

Mentre questa letale epidemia di Ebola continua a diffondersi, il governo congolese ha cercato di rassicurare la popolazione, affermando che le sue squadre di intervento stanno lavorando intensamente per rintracciare e indagare sui casi sospetti di infezione e che non c'è motivo di farsi prendere dal panico.

Tuttavia, con l'identificazione di casi in nuove aree, tra cui Nyakunde nella provincia di Ituri, Butembo nel Nord Kivu e la città di Goma, la preoccupazione è inevitabilmente in aumento.

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