Incendi Salgono a 67 i morti nel rogo di un centro commerciale in Pakistan

SDA

23.1.2026 - 08:06

Quel che resta del centro commerciale teatro della strage.
Quel che resta del centro commerciale teatro della strage.
Keystone

È salito a 67 il bilancio delle vittime dell'incendio divampato pochi giorni fa in un centro commerciale nella più grande città del Pakistan, Karachi.

Keystone-SDA

23.01.2026, 08:06

23.01.2026, 08:12

Lo ha riferito un portavoce anonimo del governo locale. Gli investigatori non hanno ancora reso note le cause dell'incendio, sei giorni dopo che le fiamme hanno distrutto il Gul Plaza, un edificio di tre piani, il 17 gennaio.

«Sono state completate le autopsie sui 67 corpi», ha affermato il portavoce, aggiungendo che sono in corso i test del Dna.

«L'identità di otto persone è stata confermata attraverso l'analisi del Dna», ha aggiunto il portavoce.

Le famiglie hanno criticato la lentezza delle operazioni di recupero e più di 50 di loro hanno fornito campioni nella speranza di ritrovare i propri parenti dispersi. Il governo provinciale ha annunciato che darà 10 milioni di rupie (circa 28'000 franchi) a ciascuna famiglia delle vittime.

Anche tutti i 1200 negozianti saranno risarciti.

