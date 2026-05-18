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Virus letale Salgono ad almeno 100 le vittime dell'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo

SDA

18.5.2026 - 18:29

Sanitari al lavoro
Sanitari al lavoro
Keystone

Almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo quanto dichiarato alla BBC dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Keystone-SDA

18.05.2026, 18:29

18.05.2026, 18:46

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia un'emergenza internazionale.

Almeno sei cittadini americani sono stati esposti al virus Ebola all'interno del Paese africano, dei quali uno già presenta sintomi.

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

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