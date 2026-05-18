Virus letaleSalgono ad almeno 100 le vittime dell'epidemia di ebola nella Repubblica democratica del Congo
SDA
18.5.2026 - 18:29
Almeno 100 decessi sono stati segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 390 casi sospetti, secondo quanto dichiarato alla BBC dal direttore dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie.
Keystone-SDA
18.05.2026, 18:29
18.05.2026, 18:46
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato l'epidemia un'emergenza internazionale.
Almeno sei cittadini americani sono stati esposti al virus Ebola all'interno del Paese africano, dei quali uno già presenta sintomi.