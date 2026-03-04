  1. Clienti privati
Dopo l'escalation Salito a 5'200 il numero di svizzeri bloccati in Medio Oriente

SDA

4.3.2026 - 17:56

La situazione all'aeroporto internazionale di Dubai rimane tesa. (Immagine d'archivio)
La situazione all'aeroporto internazionale di Dubai rimane tesa. (Immagine d'archivio)
Keystone

Il numero di cittadini svizzeri registrati presso il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) nella speranza di trovare rapidamente un volo di ritorno nella Confederazione dal Medio Oriente continua a crescere.

Keystone-SDA

04.03.2026, 17:56

04.03.2026, 18:08

Mercoledì risultavano essere circa 5200 i turisti elvetici bloccati in Paesi coinvolti nella guerra scatenata dall'attacco israelo-statunitense contro l'Iran.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla Confederazione, su Travel Admin, la app di registrazione ad hoc del DFAE in vista di un volo di rimpatrio, si contano circa il 30% di persone in più rispetto all'inizio della settimana.

Un volo in programma giovedì

La compagnia aerea Swiss ha portato un po' di speranza annunciando mercoledì l'organizzazione di un volo commerciale speciale per giovedì mattina, in partenza da Mascate (Oman).

Un velivolo Airbus A340 consentirà di riportare in Svizzera 120 persone che si erano registrate su Travel Admin, insieme agli altri passeggeri che avevano già acquistato un biglietto da Swiss, ha indicato in una conferenza stampa a Berna Marianne Jenni, direttrice della Direzione consolare presso il DFAE.

Queste persone possono volare a una tariffa preferenziale, che non copre i costi della compagnia. Il DFAE esprime la sua gratitudine a Swiss, con la quale intrattiene intensi scambi. Al momento non è possibile sapere quando potranno essere effettuati eventuali nuovi voli.

A cinque giorni dall'inizio del conflitto, lo spazio aereo nella regione, salvo eccezioni difficili da ottenere, rimane chiuso.

Un numero al ribasso

Jenni ha fatto appello alla responsabilità individuale. I turisti bloccati sul posto hanno il dovere di informarsi e organizzarsi, con l'aiuto del DFAE, che sta facendo tutto il possibile. La maggior parte dei turisti elvetici si trova negli Emirati Arabi Uniti (Dubai, Abu Dhabi), ma anche a Doha (Qatar) e a Mascate.

Il numero di 5'200 turisti bloccati comprende solo quelli registrati su Travel Admin. Il DFAE non è in grado di indicare quanti siano quelli effettivamente nella regione.

Vi sono inoltre decine di migliaia di svizzeri che vivono nel Vicino e nel Medio Oriente, ricorda il Dipartimento.

