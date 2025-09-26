La nave garantirà protezione alla Global Sumud Flotilla carica di aiuti umanitari diretti a Gaza, che include imbarcazioni di 44 paesi, fra cui Italia, Spagna, Grecia e Tunisia. Keystone

La nave di azione marittima «Furor» della Marina spagnola è salpata all'alba di oggi dal porto di Cartagena (Murcia) verso il Mediterraneo orientale per assistere e fornire protezione, in caso di aggressione, alla Global Sumud Flotilla carica di aiuti diretti a Gaza.

Keystone-SDA SDA

Fonti militari chiariscono che la missione del «Furor» è esclusivamente di salvataggio e soccorso e non di scorta militare. La nave, di conseguenza, non ha l'autorità di respingere alcun attacco delle forze di difesa israeliana contro le imbarcazioni civili. Il suo ruolo è limitato all'assistenza in caso di necessità, mantenendo una distanza di sicurezza (12-14 miglia) per una funzione di pura deterrenza.

Le recenti aggressioni contro la cinquantina di imbarcazioni della spedizione umanitaria hanno spinto i governi di Italia e Spagna a inviare navi militari per proteggere i propri connazionali in caso di bisogno. Il «Furor» assisterà anche cittadini belgi, su richiesta del governo del Belgio. Il ministro degli esteri José Manuel Albares, citato oggi dai media iberici, ha evidenziato che gli attivisti della Global Sumud Flotilla «sono persone pacifiche, con un obiettivo umanitario e non costituiscono una minaccia per nessuno, né per Israele, né per il popolo israeliani, tanto meno per la sicurezza di Israele». Albares ha ricordato che gli spagnoli a bordo hanno piena protezione diplomatica e consolare.

Il «Furor», un pattugliatore di altura specializzato in scenari a bassa intensità, equipaggiato con due cannoni e una mitragliatrice, ha a bordo, oltre all'equipaggio, una decina di fanti di marina, un team medico, uno legale e di intelligence.

Il ministero della difesa sta ultimando le regole di ingaggio, che saranno «molto limitate», per restringere qualsiasi azione offensiva e gesto che possa essere considerato ostile una volta che la nave arriverà nell'area operativa, riporta l'agenzia di stampa spagnola EFE.