Saluto nazista in parlamento, Le Pen sporge denuncia

La capogruppo del Rassemblement National, Marine Le Pen (foto d'archivio) Keystone

I deputati del Rassemblement National (RN) intendono sporgere denuncia per diffamazione dopo che il deputato de La République En Marche (Lrem), Rémy Rebeyrotte (LREM) , ha fatto il saluto nazista rivolgendosi a un deputato lepenista.

Il fatto è avvenuto il 12 luglio scorso, nell'emiciclo dell'Assemblea Nazionale. Ad annunciarlo è stata la stessa capogruppo del Rassemblement National, Marine Le Pen, durante la conferenza dei presidenti all'Assemblea.

La settimana scorsa, Le Pen aveva invocato una sanzione parlamentare nei confronti del deputato macronista. Intervistato dalla France Presse, Rebeyrotte si è difeso dalle accuse, dicendo di aver effettivamente mimato quel gesto solo per dire che non andava fatto, dopo che un esponente del «Rassemblement National si è alzato facendo il saluto nazista». Ma non esistono immagini per confermare quanto da lui sostenuto.

SDA