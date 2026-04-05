Un jet F-15E come quello abbattuto in Iran. (Foto d'archivio) Keystone

Il grande bluff iniziale della Cia, centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati, un'aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti saltare per evitare che finissero in mani nemiche.

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Così gli americani hanno salvato il pilota disperso in Iran, in un'operazione ad alto rischio tra sabato e domenica, una delle «più audaci di ricerca e salvataggio nella storia degli Usa», l'ha definita il presidente Donald Trump.

Un successo che è «un miracolo di Pasqua», ha aggiunto il tycoon, che nel suo ultimo aggiornamento ha affermato che il militare sia stato salvato «ferito gravemente», lanciando nuove e pesanti minacce – in un post su Truth dai toni volgari – «di distruzione» all'Iran se non riaprirà lo Stretto di Hormuz.

Lo «stratagemma» della Cia ha gettato le basi per rintracciare il pilota disperso dopo l'abbattimento in Iran del suo caccia F-15E: una «campagna di depistaggio», basata sulla diffusione della notizia che fosse già stato trovato vivo dagli Usa e che fosse in corso un suo trasferimento via terra per farlo uscire dall'Iran.

«Mentre tra gli iraniani regnava l'incertezza, l'agenzia ha usato le sue capacità sofisticate a uniche per trovarlo», ha riferito Nbc News, citando un alto funzionario. Il pilota è rimasto nascosto «in un luogo di montagna remoto» e, una volta individuatane la posizione, la Cia ha «subito» informato il Dipartimento della Difesa e la Casa Bianca, che ha autorizzato il blitz per andarlo a prendere.

Una corsa contro il tempo

«Nel giro di otto ore gli aerei erano in volo e, nel giro di circa dodici ore, eravamo già a terra in Iran», ha dichiarato l'alto funzionario. La missione è finita dopo la corsa contro il tempo tra forze americane e iraniane di due giorni: i commando Usa sono usciti indenni, senza vittime o feriti. Sono tornati sani e salvi, con scalo immediato in Kuwait per prestare le cure necessarie all'ufficiale ferito.

Individuare l'aviatore ha rappresentato la massima priorità: i droni MQ-9 Reaper hanno creato un fuoco di sbarramento e aerei d'attacco hanno sganciato bombe contro convogli iraniani per tenerli lontani dall'area in cui si nascondeva l'aviatore che, con radiofaro di segnalazione e dispositivo di comunicazione protetto, è riuscito a coordinarsi con le forze di salvataggio.

Negli scontri a fuoco sarebbero morti diversi iraniani. Teheran ha rivendicato di aver messo fuori uso due C-130 da trasporto: tre velivoli Usa sono stati inviati per recuperare le truppe, mentre i due aerei sono stati fatti esplodere, secondo il Nyt. Mentre l'Iran rivendica di aver abbattuto i due Hercules e due elicotteri Black Hawk, definendo «fallito» il blitz americano senza tuttavia citare la sorte del pilota.

Infine, un piccolo giallo: l'F-15E è stato abbattuto nel sudovest dell'Iran in un'area in cui vi è una significativa opposizione a Teheran. Il militare disperso potrebbe aver contato sull'aiuto della popolazione locale per ottenere riparo e assistenza.

Nuove minacce da parte di Trump

Trump ha lanciato nuove minacce, alternandole a messaggi più ottimistici. «Martedì in Iran sarà la Giornata della Centrale Elettrica e la Giornata del Ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il fottuto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno – VEDRETE! Sia lode ad Allah», ha scritto il tycoon su Truth.

In un'intervista successiva a Fox News, ha però detto di credere che «ci sia una buona probabilità domani (lunedì)» di accordo. «Stanno negoziando proprio ora. Se non raggiungeranno un accordo, e in fretta, sto valutando di far saltare tutto in aria e di impossessarmi del petrolio», ha aggiunto, che per lunedì ha indetto una conferenza stampa nello Studio Ovale.

Trump si è affidato poi a un post criptico su Truth per prorogare, all'apparenza di poco, la scadenza dell'ultimatum dato all'Iran per «trovare un accordo» o «aprire lo stretto di Hormuz»: «Martedì, ore 20:00», si legge, riferendosi all'orario della costa orientale degli Stati Uniti, le 2 di mercoledì notte in Svizzera. Sabato lo stesso Trump aveva ricordato che l'ultimatum lanciato il 26 marzo sarebbe scaduto lunedì.

«Le tue mosse sconsiderate stanno trascinando gli Usa in un vero e proprio inferno per ogni singola famiglia e tutta la nostra regione brucerà perché insisti a seguire gli ordini di Netanyahu», ha accusato su X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf. Gli Usa dovrebbero «abbandonare il linguaggio degli ultimatum» e tornare ai negoziati, ha ammonito il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.