15enni scrivono sulle dosi di droga: «Siamo ostaggi della rete malavitosa, chiamate la polizia»

I quartieri settentrionali di Marsiglia imago images/PanoramiC

«Salve, siamo tenuti in ostaggio dalla rete malavitosa. Per favore, chiamate la polizia». Questo è l'angosciante messaggio che i clienti di un punto di spaccio di Marsiglia, nel sud della Francia, hanno scoperto scarabocchiato nel sacchetto di droga che avevano appena acquistato.

Keystone-SDA ATS

«Spesso abbiamo minori che hanno subito abusi molto gravi, sono stati confinati, multati e non sono più in grado di uscire dalle reti», ma «c'è omertà», ha spiegato all'«AFP» il procuratore di Marsiglia Nicolas Bessone, che ora non esita a parlare di traffico di esseri umani.

Le autorità non sanno cosa fare per arginare questo fenomeno, emerso poco prima del Covid. Centinaia di adolescenti, spesso provenienti da famiglie disagiate, «lavorano» nella città francese, reclutati sui social network. Alcuni vengono da altrove e le autorità hanno parlato addirittura di «narco-turismo».

«Fanno credere che sia il lavoro dei sogni, ma a 100 euro l'ora per fare la guardia dalle 10 a mezzanotte, questo è sfruttamento», dice un operatore della comunità che desidera rimanere anonimo a causa della paura che regna da quando, a metà novembre, è stato ucciso Mehdi Kessaci, probabilmente per mettere a tacere il fratello Amine, attivista antidroga.

Per Hakim le cose sono andate subito male

Per Hakim (nome fittizio ndr.), sceso dalla regione di Parigi alla fine del 2020, le cose sono andate subito male. È stato uno dei pochi casi che hanno portato a un procedimento giudiziario, poiché le vittime non sporgono quasi mai denuncia.

Pochi giorni dopo il suo arrivo, si è scagliato contro gli agenti di polizia di pattuglia nella Cité de la Busserine, implorandoli di farlo uscire.

Sebbene il quindicenne fosse giunto di sua spontanea volontà nella seconda città più grande della Francia, gli è stato presto tolto il telefono ed è stato costretto a dormire con una padrona di casa «estremamente avara»: una ciotola d'acqua per lavarsi e un biscotto da condividere con un compagno di sventura, ha raccontato agli investigatori.

Faceva da palo e doveva gridare «ara» all'arrivo della polizia. È stato accusato di aver mancato un allarme e sono iniziate le violenze. Il gestore del punto di spaccio, più anziano, un uomo soprannominato Loose D, di cui non conosceva il vero nome - una garanzia in caso di cattura - gli ha urlato sotto la minaccia di un coltello: «Cosa saresti disposto a fare per rimanere vivo? Saresti disposto a succhiarmelo?» È stato violentato e gli è stato fatto credere che lo stavano filmando per farlo tacere.

Fazzoletti usa e getta

All'inizio di febbraio, un caso simile sarà esaminato dalla Corte d'Assise di Bouches-du-Rhône. Questa volta i fatti si sono svolti nel complesso residenziale Frais-Vallon, nel 2022: a due giovani è stato detto che avevano «un buco» nella cassa da 500 euro.

Nelle bustine di droga che distribuivano ai clienti, hanno infilato dei foglietti di carta: «Salve, siamo detenuti dalla rete malavitosa. Per favore chiamate la polizia, ci hanno costretto a vendere gratis per 1 mese e ci hanno picchiato con le spranghe. Chiamate la polizia, abbiamo bisogno di aiuto (abbiamo 15 anni)».

Alla fine sono saltati dal secondo piano dell'appartamento in cui erano detenuti e sono stati salvati dai vigili del fuoco grazie alla chiamata di un passante.

Questa brutalità comincia a estendersi anche ai famigliari: «Se per caso qualcuno non paga o non lavora abbastanza, il fratellino o la sorellina vengono messi a lavorare e violentati per ripagare il denaro», dice il direttore di un istituto per delinquenti minorili.

Conferma che non sporgono mai denuncia per paura di ritorsioni e perché la gente non «fa la spia».

I casi sono tutti uguali e di fronte a questo fenomeno, in cui i torturatori sono stati talvolta abusati a loro volta, il sistema giudiziario sta cambiando notevolmente approccio.

«Quando siamo arrivati nel 2023, era in corso una guerra tra bande tra i clan mafiosi Yoda e DZ. Ci siamo subito resi conto che c'era un gran numero di morti e gravemente feriti».

«Erano quelli al fronte, completamente intercambiabili, fazzoletti usa e getta. Arrivavano volontariamente, dicendo "mi unirò alla rete", e poi molto presto venivano disillusi, perché erano davvero trattati come schiavi», spiega Isabelle Fort, che dirige l'unità di criminalità organizzata presso la procura di Marsiglia.

Vittime

È stato un giudice minorile in pensione, Laurence Bellon, a iniziare a parlare di tratta di esseri umani. «Questi adolescenti sono intrappolati in un processo di ripetizione che oggi affrontiamo solo dal punto di vista della recidiva, mentre è anche una questione di controllo e sottomissione a reti molto violente», ha spiegato all'«AFP» nel 2023.

Di solito, la tratta di esseri umani è riservata ai casi di sfruttamento della prostituzione o di accattonaggio forzato. Parlare di criminalità forzata è del tutto inedito in Francia e questo approccio è spiazzante e divisivo, ma si sta facendo strada.

L'Unicef ha lanciato l'allarme a luglio, sottolineando che «è in contraddizione con il diritto internazionale il fatto che in Francia i minori vittime di sfruttamento criminale siano ancora soggetti a procedimenti e sanzioni penali, invece di essere considerati e curati come vittime».

La recente legislazione in Belgio e nel Regno Unito stabilisce «che le vittime della tratta non devono essere punite per reati commessi sotto costrizione», sottolinea l'agenzia ONU.

Prima carnefice o vittima?

La Francia sta iniziando a fare progressi su questo tema. A gennaio, lo stesso ministro della Giustizia Gérald Darmanin ha raccomandato in una circolare che «le procedure devono essere considerate dal punto di vista della repressione della tratta di esseri umani».

La procura di Marsiglia ha quindi aperto una decina di indagini sulle reti di trafficanti di esseri umani, ha dichiarato all'«AFP».

Céline Raignault, sostituto procuratore responsabile della Divisione Minori e Famiglie, insiste sul fatto che «è necessario cambiare il paradigma per tutti, ma senza andare troppo in là nella direzione opposta, cioè togliendo completamente la responsabilità ai giovani che vengono nella soleggiata Marsiglia perché paga meglio che altrove».

La tratta di esseri umani è regolata da criteri precisi: la nozione di spostamento, il reclutamento a scopo di sfruttamento, le minacce, la violenza, l'abuso di vulnerabilità ed eventualmente il reclutamento attraverso le telecomunicazioni», elenca la donna.

La polizia è piuttosto riluttante e trova difficile far parlare questi piccoli criminali. «Nel traffico di esseri umani, abbiamo a che fare con il 100% delle vittime», afferma Sébastien Lautard, comandante in seconda della polizia di Marsiglia.

«Per il momento sono delle belle idee, ma non siamo pronti», aggiunge il commissario, per il quale «c'è una mancanza di chiarezza nel trattamento di questi giovani», in particolare la mancanza di «un percorso di uscita dalla tratta».

«Non c'è modo di tornare indietro, a parte estrarli e prendersi cura di loro», insiste il direttore della struttura già citata: «dovrebbero essere messi in campagna e riconsiderati come bambini», facendo con loro cose semplici, giochi di società, cucinare per farli uscire da un modo di funzionamento basato sulla violenza in cui «tutto si mescola, aggressore e aggredito».

Frédéric Asdighikian, specialista in diritto dei minori, ricorda un cliente, un minore in fuga. Era tornato con ustioni da torcia sul fianco, la ferita era aperta e non curata. «Era stato torturato in una cantina per tre giorni».

«È una vera e propria schiavitù moderna», ha detto l'avvocato, per il quale «dobbiamo cercare di pensare in modo diverso, perché così rimane una storia senza fine».