  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spagna Sanchez al comizio del Psoe: «Non accetteremo il dispotismo transatlantico di alcuni»

SDA

25.1.2026 - 18:07

Pedro Sanchez ha difeso l'operato del ministro dei Trasporti Oscar Puente in relazione all'incidente ferroviario di Adamuz.
Pedro Sanchez ha difeso l'operato del ministro dei Trasporti Oscar Puente in relazione all'incidente ferroviario di Adamuz.
Keystone

«Sono orgoglioso di difendere quanto difendiamo in Spagna e nel mondo. Non accetteremo il dispotismo transatlantico di alcune amministrazioni».

Keystone-SDA

25.01.2026, 18:07

25.01.2026, 18:28

È quanto ha assicurato il premier spagnolo, Pedro Sanchez in un messaggio su X, in occasione di un meeting del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) per le elezioni regionali anticipate in Aragona, il prossimo 8 febbraio.

Nel suo intervento, il segretario socialista ha messo in guardia contro il «dispotismo transatlantico» del presidente degli Stati Uniti, pur senza citarlo, al quale la Ue ha fatto fronte dopo la forte pressione nelle ultime settimane per annettere l'isola dell'Artico.

«Difenderemo relazioni transatlantiche da pari a pari», ha assicurato il capo del governo alla platea di militanti «e ciò che non accetteremo è il dispotismo transatlantico che propongono, perché noi non siamo gli ultimi in Europa, siamo il seme di una nuova Europa che crescerà e darà frutti nei prossimi anni», ha sostenuto Sanchez.

Al centro della campagna la crisi ferroviaria

Il leader socialista ha affiancato la candidata a governatrice di Aragona, Pilar Alegria, ex ministra ed ex portavoce dell'esecutivo, nell'evento iniziale della campagna elettorale in Aragona, in cui è favorito il governatore uscente, Jorge Azcon (Pp).

Ma nel clima preelettorale si è imposta la crisi del sistema ferroviario, a causa dell'incidente di Adamuz (Cordoba) – costato la vita a 45 persone – e del collasso della rete Rodalies di trasporti suburbani e urbani in Catalogna, interrotta da 5 giorni per un altro incidente, avvenuto martedì, in cui è morto il macchinista in formazione e sono rimaste ferite 37 persone.

Sanchez ha difeso l'operato del ministro dei Trasporti, Oscar Puente, per «averci messo la faccia dal primo minuto» nella gestione della crisi.

Inchiesta preliminare. La frattura di un binario avrebbe causato il deragliamento dei treni in Spagna

Inchiesta preliminareLa frattura di un binario avrebbe causato il deragliamento dei treni in Spagna

I più letti

È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo
Michelle Hunziker celebra il compleanno con una festa esclusiva con amici e familiari
Beat Feuz: «Quell'incidente è stata la prova che avevo commesso un errore»
Stan si ritira con onore da Melbourne: «Atmosfera incredibile, ora divido una birra con Tiley»
Arrampicata da brividi: metro dopo metro, Alex Honnold conquista il Taipei 101

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Mosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Guerra in UcrainaMosca non cede sul Donbass e attacca l'Ue: «Funzionari incompetenti come Kaja Kallas»

Brasile. Fulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

BrasileFulmine sul corteo pro-Bolsonaro a Brasilia, 72 persone colpite

Stati Uniti. Alex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli

Stati UnitiAlex Pretti freddato dall'Ice con 10 colpi. I testimoni oculari: «Aiutava una donna». I dettagli