Dopo aver viaggiato con lei coast to coast, Bernie Sanders lancia Alexandria Ocasio Cortez per la corsa alla Casa Bianca del 2028: secondo il grande vecchio della sinistra americana, la 36enne deputata del Bronx «sarebbe una formidabile candidata alla presidenza».

La deputata Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), a sinistra, e il senatore Bernie Sanders (I-VT) salutano durante una tappa del comizio «Fighting Oligarchy» al Folsom Lake College di Folsom, in California, martedì 15 aprile 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

L'assist di Bernie é arrivato mentre molti Dem – non da oggi, ma soprattutto dopo la batosta elettorale di Joe Biden – sentono la necessità di un cambio generazionale.

A New York, dove questo sabato si comincia a votare per il prossimo sindaco, il frontrunner é il 34enne Zorhan Mamdani che mercoledì é uscito indenne dal secondo duello in tv contro gli anziani rivali, l'ex governatore Andrew Cuomo (67 anni) e il capo di Guardian Angels Curtis Sliwa, 71 anni, che corre per i repubblicani.

Il nome del nuovo sindaco si conoscerà nella notte del 4 novembre. Mamdani mantiene un vantaggio a due cifre su Cuomo, definito da lui nel dibattito «un burattino di Donald Trump».

Secondo il Wall Street Journal, lo stesso Trump si sarebbe ormai convinto che il giovane «socialista» sia imbattibile nonostante l'appoggio in extremis dato giovedì dal sindaco uscente Eric Adams a Cuomo.

Adams si era ritirato dalla corsa a settembre, dopo essere stato coinvolto in uno scandalo di tangenti da cui lo aveva estricato il Dipartimento di Giustizia di Trump.

Sanders: «Sa parlare alla gente. Ocasio Cortez ha questo dono»

Se dunque – e sembrava irreale solo pochi mesi fa – un Millennial è a un passo dal conquistare la Big Apple con idee da welfare urbano, tra asili gratis e supermercati comunali anti-caro-vita, un'altra Millennial sembra scaldare i motori per la Casa Bianca.

«Aoc e' un'ottima politica nel miglior senso della parola, ma sta a lei decidere», ha aggiunto Bernie, le cui campagne presidenziali nel 2016 e nel 2020 avevano acceso l'entusiasmo dei giovani con proposte come l'università pubblica gratuita, la mutua per tutti, le lotte per il clima e contro le disuguaglianze.

Intervistato da Axios, il senatore ha detto di aver avuto la prova diretta del talento della più giovane collega nel tour di comizi 'Fighting Oligarchy' in stati 'rossi' come il Montana: «Sa parlare alla gente. Aoc ha questo dono».

Oltre a AOC ci sono altri giovani Dem che scalpitano

Origini portoricane, regina dei social, l'ex barista formata in politica nel post-11 settembre si sta in effetti posizionando in vista del 2028, o per la Casa Bianca o come alternativa al 74enne Chuck Schumer, senatore di New York e capo della minoranza democratica.

Sanders ha ammesso che Aoc non é sola nel pool dei giovani Dem che «gli consentono di essere ottimista» per il futuro del partito: tra questi i deputati Greg Casar del Texas, Pramila Jayapal dello stato di Washington, Ilhan Omar del Minnesota e Maxwell Frost della Florida che nel 2022, a 25 anni, é diventato il più giovane membro del Congresso nella storia Usa e il primo appartenente alla Gen Z (i nati dopo il 1996).

Come Aoc, i quattro appartengono tutti al Progressive Caucus della Camera di cui il 35enne Casar, figlio bilingue di immigrati dal Messico, é stato eletto quest'anno presidente con un messaggio in cui la storica difesa dei diseredati del partito di Fdr e Jfk si sposa a forme di populismo economico per corteggiare la working class, passata a Trump perché convinta che i Dem non rappresentino più i suoi interessi.