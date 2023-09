L'ex 'premier rockstar' Sanna Marin lascia il Parlamento finlandese. Keystone

L'ex prima ministra finlandese Sanna Marin, leader dei socialdemocratici che hanno perso le elezioni di aprile, ha annunciato oggi, giovedì, che lascerà il suo seggio parlamentare.

Entrerà a far parte dell'organizzazione no-profit britannica Tony Blair Institute for Global Change, di cui Marin è stata nominata consigliere strategico.

«Posso anche lavorare per la Finlandia in altri ruoli. Ritengo che questo lavoro sarà di beneficio per il Paese», ha riferito.

Definita dai media una «premier rockstar», Marin non è riuscita a sfruttare la sua eccezionale popolarità, anche all'estero, per mantenere il potere nelle elezioni generali finlandesi e in seguito si è dimessa dalla leadership del partito.

Durante il suo mandato è rimasta coinvolta in vicende legate alla sua vita privata che hanno diviso i finlandesi. Nell'agosto 2022, video trapelati sui social media che mostravano Marin festeggiare e ballare con un gruppo di celebrità finlandesi hanno fatto notizia in tutto il mondo, spingendola a sottoporsi ad un test antidroga per eliminare i sospetti di illeciti.

SDA