Al WEF di Davos Mini giallo: da dove viene il livido sulla mano di Trump?

SDA

23.1.2026 - 10:41

Il livido sulla mano sinistra del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos giovedì è stato causato da una collisione «con l'angolo di un tavolo». Lo ha lui stesso affermato a bordo dell'Air Force One. Il quasi ottantenne viene regolarmente visto con il dorso della mano destra truccato o fasciato per nascondere i lividi.

Il livido sulla mano sinistra del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Davos giovedì è stato causato da una collisione «con l'angolo di un tavolo». Lo ha lui stesso affermato a bordo dell'Air Force One.

Paolo Beretta, Nicole Agostini

23.01.2026, 10:41

23.01.2026, 10:43

La Casa Bianca, per la mano destra spesso blu, cita le sue frequenti strette di mano e l'assunzione quotidiana di aspirina come trattamento cardiovascolare di routine.

Ma giovedì era l'altra mano a essere visibilmente segnata sul dorso.

«Durante la riunione del 'Consiglio di pace' di oggi [giovedì] a Davos, il presidente Trump ha urtato la mano contro l'angolo del tavolo, provocando un livido», ha spiegato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt in un comunicato.

Lo ha poi ribadito lui stesso a bordo dell'Air Force One, quando una giornalista, come si vede nel video qui sopra, gli ha chiesto se stesse bene.

La riposta: «Sto benissimo: Ho urtato un tavolo, quindi ho messo un po' di ... come si chiama? Crema».

Trump firma l'atto di creazione del Consiglio per la Pace insieme a una ventina di leader

Aspirina al giorno

Donald Trump è soggetto a lividi a causa della dose giornaliera di aspirina che assume, come hanno già spiegato i suoi medici, e come lui stesso ha ribadito sull'aereo che lo stava riportando negli Stati Uniti.

La Casa Bianca, nella sua presa di posizione ufficiale ha poi sottolineato che le fotografie del Presidente degli Stati Uniti scattate mercoledì e giovedì mattina non mostrano lividi sulla mano sinistra.

Nelle immagini scattate dall'AFP a Davos mercoledì, la mano sinistra di Donald Trump non appare segnata, né sul palco del vertice né durante un incontro bilaterale.

Lo stato di salute di Donald Trump, il più anziano presidente americano mai eletto, è inevitabilmente oggetto di esame, cosa di cui il tycoon si lamenta regolarmente.

Durante la campagna presidenziale, tuttavia, ha costantemente accusato il suo rivale democratico Joe Biden, nato quasi quattro anni prima di lui, di essere senile.

Ecco 5 affermazioni false che si sono distinte nel discorso di Trump al WEF

