La Grecia si è impegnata ad accogliere sul proprio territorio le persone a bordo della Global Sumud Flotilla. (Foto archivio) Keystone

I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo sono sbarcati sull'isola di Creta.

Keystone-SDA SDA

Lo ha constatato un giornalista dell'agenzia AFP sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola.

Scortati dalla guardia costiera greca gli attivisti sono saliti su quattro autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata dalle autorità, secondo la stessa fonte.

In precedenza il Ministero degli esteri greco aveva chiesto a Israele di ritirare le sue navi dalla regione e offerto al contempo i suoi buoni uffici per accogliere sul proprio territorio le persone a bordo della Global Sumud Flotilla, garantendone il rientro in sicurezza nei rispettivi Paesi.