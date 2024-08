Il giornalista Evan Gershkovich corrispondente a Mosca del Wall Street Journal (WSJ) Keystone

Evan Gershkovich, il reporter del Wall Street Journal, e l'ex marine americano Paul Whelan sono stati rilasciati dalla Russia nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.

SDA

È stato liberato anche il dissidente Vladimir Kara-Murza nell'ambito dello scambio di prigionieri.

Lo scambio di prigionieri tra Russia e Paesi occidentali coinvolge 24 persone. Tra questi ci sarebbe anche Vadim Krasikov, un presunto ex agente russo in carcere fino ad oggi in Germania con l'accusa di aver ucciso un ex comandante ceceno a Berlino.

Lo riferisce la Cbs, citata dall'agenzia russa Tass.

mc