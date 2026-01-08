  1. Clienti privati
Francia-Russia Scambio Parigi-Mosca, Putin grazia il cittadino francese Vinatier

SDA

8.1.2026 - 15:30

Il ricercatore francese Laurent Vinatier
Il ricercatore francese Laurent Vinatier
Keystone

Il cittadino francese Laurent Vinatier, condannato in Russia, è stato graziato dal presidente russo Vladimir Putin.

Keystone-SDA

08.01.2026, 15:30

08.01.2026, 15:39

Vinatier era stato condannato nel 2024 a tre anni di carcere per violazione della legge sugli «agenti stranieri».

La grazia fa parte di uno scambio con Parigi, che ha portato al rilascio del cestista russo Daniil Kasatkin, arrestato in Francia nel giugno 2025. Kasatkin è stato liberato nella notte tra ieri e oggi ed è rientrato a Mosca.

Chi è davvero l'uomo dietro a «Le Constellation»?
Un sopravvissuto a una grave ustione racconta: «Gli obiettivi di vita non scompaiono»
Crolla il soffitto nella villa di Ilary Blasi: scatta la denuncia contro Francesco Totti
Turisti svizzeri bloccati su un'isola yemenita, ma il DFAE non li rimpatrierà
La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. In Svizzera ci si prepara alla giornata di lutto nazionale

Francia. Protesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel

FranciaProtesta contro il Mercosur invade Parigi, trattori alla Tour Eiffel

Gran Bretagna. Scotland Yard, assunti migliaia di agenti senza controlli

Gran BretagnaScotland Yard, assunti migliaia di agenti senza controlli

Regno Unito. Human Rights Watch lancia l'allarme: «In UK il diritto di manifestare è sotto attacco»

Regno UnitoHuman Rights Watch lancia l'allarme: «In UK il diritto di manifestare è sotto attacco»