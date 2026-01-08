Il ricercatore francese Laurent Vinatier Keystone

Il cittadino francese Laurent Vinatier, condannato in Russia, è stato graziato dal presidente russo Vladimir Putin.

Keystone-SDA SDA

Vinatier era stato condannato nel 2024 a tre anni di carcere per violazione della legge sugli «agenti stranieri».

La grazia fa parte di uno scambio con Parigi, che ha portato al rilascio del cestista russo Daniil Kasatkin, arrestato in Francia nel giugno 2025. Kasatkin è stato liberato nella notte tra ieri e oggi ed è rientrato a Mosca.