Un nuovo scandalo di abusi sessuali ha colpito la chiesa d'Inghilterra dopo quello che ha portato alle dimissioni del leader anglicano, l'arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Adesso è a rischio anche l'arcivescovo di York Stephen Cottrell.

Cottrell era incaricato di prendere la guida ad interim della chiesa inglese all'inizio di gennaio dopo l'uscita di scena di Welby.

Quest'ultimo era stato travolto dall'accusa contenuta in un rapporto indipendente di aver coperto le molestie e le violenze sistematiche nei confronti di minorenni imputate a un potente avvocato e predicatore laico, John Smyth, scomparso a 75 anni nel 2018.

Da più parti sono state chieste le dimissioni di Cottrell in quanto, come emerso da un'inchiesta giornalistica della Bbc, ha lasciato che il sacerdote David Tudor rimanesse in carica nella sua diocesi nonostante i precedenti di gravi abusi sessuali nei confronti di minorenni risalenti in particolare agli anni Settanta e Ottanta, che avevano portato anche a un caso di risarcimento di una delle vittime.

A chiedere le dimissioni di Cottrell è stata soprattutto una donna vescovo, Helen-Ann Hartley, a capo della diocesi di Newcastle, che era stata fra i primi a sostenere un'ampia riforma dei vertici ecclesiastici dopo gli scandali emersi negli ultimi tempi.

Il mese scorso quattro sacerdoti, incluso Hugh Palmer, l'ex cappellano della defunta regina Elisabetta, erano stati sospesi nell'ambito della vicenda che ha portato alle dimissioni di Welby.