Ucraina Scandalo corruzione: si dimette Yermak, il braccio destro di Zelensky

SDA

29.11.2025 - 08:15

Andriy Yermak, una settimana fa a Ginevra, in occasione delle consultazioni sul piano di Trump per l'Ucraina. (foto del 23 novembre 2025)
Keystone

Il consigliere presidenziale e stretto alleato di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, si è dimesso dopo la perquisizione del suo appartamento nell'ambito dell'inchiesta su uno scandalo corruzione da 100mln milioni di euro. Lo riferiscono i media di Kiev.

Keystone-SDA

29.11.2025, 08:15

29.11.2025, 09:02

Zelensky ha elogiato Yermak, considerato il suo braccio destro, ma ha chiarito che «non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient'altro che dalla difesa dell'Ucraina». Secondo alcune indiscrezioni, Yermak si apprestava a partire per gli Usa per i negoziati di pace.

Secondo il sito di notizie americano Axios, Yermak doveva recarsi oggi «a Miami per colloqui con la squadra del presidente Trump sul piano di pace». Yermak, insieme ad alcuni consiglieri di Zelensky, avrebbe dovuto «tenere negoziati con il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e l'inviato speciale Steve Witkoff».

L'obiettivo, secondo Axios, era «finalizzare l'intesa tra Stati Uniti e Ucraina prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin».

Ieri, gli investigatori hanno effettuato perquisizioni nell'ufficio del consigliere presidenziale e nella sua abitazione nell'ambito di un'indagine più ampia sullo scandalo delle tangenti sull'energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese.

«Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo», ha detto Yermak: «Hanno avuto pieno accesso all'appartamento. Da parte mia c'è la massima collaborazione».

Il ritratto. S'è dimesso Andriy Jermak, l'uomo forte di Zelensky. Quanto è corrotto? Ecco cosa si sa su di lui

Altre notizie

Guerra. Umerov è il nuovo capo della delegazione ucraina nei negoziati in USA

Soggette a sanzioni. Le petroliere colpite nel Mar Nero appartengono alla flotta ombra russa

Medio Oriente. Hezbollah vuole rispondere all'assassinio del suo leader

