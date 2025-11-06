Verso l'analisi delle scatole nereSchianto aereo cargo in Kentucky: i morti salgono a 12 e ci sono diversi dispersi
SDA
6.11.2025 - 07:32
Il bilancio dell'incidente dell'aereo cargo Ups precipitato al decollo martedì in Kentucky dopo il distacco di uno dei motori è salito a 12 morti e diversi dispersi: lo rende noto il sindaco di Louisville, Craig Greenberg.
Gli investigatori del National Transportation Safety Board (Ntsb) inviati sul posto hanno reso noto che il motore distaccatosi è rimasto «sulla pista d'atterraggio» e che i due registratori di volo (le 'scatole nere') del velivolo sono stati inviati a Washington per essere analizzati.