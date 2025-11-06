  1. Clienti privati
Verso l'analisi delle scatole nere Schianto aereo cargo in Kentucky: i morti salgono a 12 e ci sono diversi dispersi

SDA

6.11.2025 - 07:32

A UPS Boeing 737 is seen parked while a plume of smoke from the nearby UPS cargo plane crash is seen at Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry)
A UPS Boeing 737 is seen parked while a plume of smoke from the nearby UPS cargo plane crash is seen at Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry)
KEYSTONE

Il bilancio dell'incidente dell'aereo cargo Ups precipitato al decollo martedì in Kentucky dopo il distacco di uno dei motori è salito a 12 morti e diversi dispersi: lo rende noto il sindaco di Louisville, Craig Greenberg.

Keystone-SDA

06.11.2025, 07:32

Gli investigatori del National Transportation Safety Board (Ntsb) inviati sul posto hanno reso noto che il motore distaccatosi è rimasto «sulla pista d'atterraggio» e che i due registratori di volo (le 'scatole nere') del velivolo sono stati inviati a Washington per essere analizzati. 

Ecco il video. Schianto di un aereo cargo all'aeroporto di Louisville, almeno 7 morti e diversi feriti

Ecco il videoSchianto di un aereo cargo all'aeroporto di Louisville, almeno 7 morti e diversi feriti

