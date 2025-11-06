A UPS Boeing 737 is seen parked while a plume of smoke from the nearby UPS cargo plane crash is seen at Louisville Muhammad Ali International Airport on Tuesday, Nov. 4, 2025, in Louisville, Ky. (AP Photo/Jon Cherry) KEYSTONE

Il bilancio dell'incidente dell'aereo cargo Ups precipitato al decollo martedì in Kentucky dopo il distacco di uno dei motori è salito a 12 morti e diversi dispersi: lo rende noto il sindaco di Louisville, Craig Greenberg.

Keystone-SDA SDA

Gli investigatori del National Transportation Safety Board (Ntsb) inviati sul posto hanno reso noto che il motore distaccatosi è rimasto «sulla pista d'atterraggio» e che i due registratori di volo (le 'scatole nere') del velivolo sono stati inviati a Washington per essere analizzati.