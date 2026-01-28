  1. Clienti privati
Incidenti aerei Schianto in India, morto il politico Ajit Pawar e altre 4 persone

SDA

28.1.2026 - 09:59

Il primo ministro indiano Narendra Modi (a sinistra) assieme ad Ajit Pawar (a destra), in uno scatto risalente al dicembre 2024. (Foto archivio)
Il primo ministro indiano Narendra Modi (a sinistra) assieme ad Ajit Pawar (a destra), in uno scatto risalente al dicembre 2024. (Foto archivio)
Keystone

È morto questa mattina in India in un incidente aereo il noto politico Ajit Pawar, del BJP, vice chief minister del governo del Maharashtra, che ha come capitale Mumbai.

Keystone-SDA

28.01.2026, 09:59

28.01.2026, 10:25

Pawar, 66 anni, ha perso la vita assieme ad altre quattro persone, una guardia del corpo, un assistente, e due membri dell'equipaggio, quando l'aereo privato sul quale volavano è precipitato in un campo, mentre stava per atterrare all'aeroporto di Baramati.

In un comunicato, la Direzione Generale dell'Aviazione Civile ha reso noto che non sono chiare le cause che hanno portato allo schianto del Bombardier Learjet 45, operato dalla compagnia privata VSR Aviation, e che un'inchiesta sull'accaduto è stata immediatamente avviata.

Il premier Modi in un post su X si è dichiarato «scioccato dalla tragedia» e ha definito Pawar «il leader della gente, rispettato da tutti e noto per il suo appassionato impegno».

