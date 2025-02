Il cancelliere tedesco Olaf Scholz Keystone

«Posso assicurare una cosa, con me come cancelliere il centro resta forte in Germania». Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz (Spd), parlando al Bundestag, per l'ultima volta nella legislatura in chiusura.

Keystone-SDA SDA

«Mai, davvero mai, faremo qualcosa con la destra estrema. Perché loro si riconoscono nel razzismo, nella xenofobia e nel "fuori dall'Europa". E perché sono il più grande pericolo per il futuro della Germania», ha continuato.

Il Kanzler ha sottolineato «che si deve evitare AfD in Germania». E che vada evitato «un governo nero-blu», fra l'ultradestra e i conservatori di Friedrich Merz.

«Io non prometto un cielo blu, ma prometto alle cittadine e ai cittadini che supereremo tutto questo insieme se non sbagliamo le nostre scelte», ha aggiunto Scholz.

Il cancelliere tedesco uscente ha sottolineato di voler andare avanti «con ragionevolezza e avvedutezza». «Più sicurezza non meno sicurezza per la Germania. Questa è la mia massima», ha aggiunto, confermando di volersi impegnare perché la Berlino e la Nato non entrino nel conflitto con la Russia.

«È importante come mai prima di ora che l'Europa tenga e sia unita», ha proseguito Scholz parlando al Bundestag. «Nel momento in cui gli Stati Uniti minacciano i dazi la Germania è «vincolata alla solidarietà europea più di ogni altro Paese. Come può accadere questo se viola le regole europee? Se chiude le frontiere? Questo è ingenuo e danneggia i nostri interessi», ha continuato attaccando le politiche di Friedrich Merz, candidato cancelliere della Cdu.