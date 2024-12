Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha inoltrato la richiesta di fiducia per elezioni anticipate il 23 febbraio. Lunedì il voto in parlamento. (foto d'archivio) Keystone

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha inoltrato la richiesta di fiducia al parlamento tedesco, per permettere le nuove elezioni il 23 febbraio. Lunedì prossimo ci sarà la votazione. Lo riferisce la Dpa.

SDA

«Ho presentato la richiesta di fiducia al parlamento, in modo da aprire la strada alle elezioni anticipate. La mia richiesta sarà esaustivamente motivata lunedì in parlamento», ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz in uno statement in cancelleria a Berlino.

Il cancelliere ha però sottolineato che «bisogna prendere delle decisioni prima della fine dell'anno», e ha fatto appello all'opposizione a collaborare.