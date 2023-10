Il cancelliere tedesco Olaf Scholz (foto d'archivio) Keystone

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, due giorni dopo l'affermazione dell'Alternative für Deutschlan (Afd) nelle elezioni regionali in Baviera e Assia di domenica scorsa, ha espresso «preoccupazione» per la crescente popolarità dell'estrema destra in Germania.

«Dobbiamo essere preoccupati per i voti che sono andati a un partito populista di destra in Germania», ha detto Scholz, parlando insieme al presidente francese Emmanuel Macron ad Amburgo a margine di un consiglio dei ministri congiunto Francia-Germania nella città anseatica tedesca. «Si tratta di difendere la democrazia», ha detto ancora il cancelliere.

Due giorni fa il partito di estrema destra tedesco '"Alleanza per la Germania» (Afd) aveva riportato in Assia il maggior successo elettorale mai ottenuto nell'ovest del Paese (18,4%, con un aumento di 5,3 punti).

Sondaggi accreditano l'Afd come seconda forza elettorale con oltre il 20% dei consensi a livello nazionale e la più forte nella maggior parte delle regioni Stati dell-ex Germania orientale, soprattutto in Sassonia con il 35% e in Turingia e Brandeburgo con il 32% ciascuno.

SDA