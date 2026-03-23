Scommesse cospicue proprio sulla decisione a sorpresa di Trump sull'Iran, cosa c'è dietro?

Poco prima dell'annuncio di Trump, un numero considerevole di scommesse è stato piazzato su Polymarket. Keystone / Screenshot / Bildmontage blue News

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere, a sorpresa, gli attacchi militari contro l'Iran. Ma è successa una cosa curiosa: poco prima dell'annuncio, sulle piattaforme di scommesse sono state piazzate somme considerevolmente elevate proprio su questo scenario.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump ha temporaneamente interrotto gli attacchi previsti contro le infrastrutture energetiche iraniane e parla di progressi nei colloqui.

La cosa curiosa è che una piattaforma di scommesse aveva appena puntato ingenti somme di denaro proprio su un cessate il fuoco.

Non è chiaro se si tratti di una coincidenza, di una speculazione o di una possibile preveggenza, ma ciò solleva delle domande. Mostra di più

La situazione geopolitica in Medio Oriente rimane tesa, ma all'improvviso c'è un segnale di allentamento delle tensioni.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha infatti annunciato di voler sospendere, almeno per il momento, i previsti attacchi militari contro le infrastrutture energetiche iraniane.

Il motivo? Gli «ottimi e produttivi colloqui» con Teheran.

La decisione giunge a sorpresa ed è resa ancora più esplosiva da uno sviluppo parallelo. Già nei giorni precedenti, infatti, erano state registrate scommesse cospicue su Polymarket, che facevano pensare proprio a questo scenario.

Polymarket è una piattaforma di scommesse vietata in Svizzera, in quanto consente il gioco d'azzardo illegale sui mercati di previsione.

Come gli utenti più intraprendenti hanno scoperto sulla piattaforma X, c'erano diverse scommesse mirate su un imminente cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran.

In totale sarebbero stati investiti circa 160'000 dollari, anche se le scommesse erano state deliberatamente suddivise in importi minori, apparentemente per attirare meno l'attenzione.

🚨 NEW SUSPICIOUS WALLETS



10 fresh wallets just loaded over $160,000

on a ceasefire by end of March



Almost no history

all created around the same time



Potential payout: over $1,000,000 https://t.co/QvC48Md5iD pic.twitter.com/XzwBBLyBXz — PolymarketHistory (@PolymarketStory) March 22, 2026

La struttura di queste transazioni è particolarmente sorprendente perché quasi tutte le posizioni sono state piazzate direttamente come ordini di mercato, ovvero un approccio che indica una chiara strategia.

Se il cessate il fuoco dovesse effettivamente reggere, la posta in gioco potrebbe moltiplicarsi per oltre un milione di dollari, secondo i calcoli.

Gli osservatori discutono di conoscenze privilegiate

Il caso sta attirando ulteriore attenzione per un altro motivo: due dei portafogli coinvolti avrebbero già scommesso con successo su un'escalation militare tra Stati Uniti e Iran.

Just tracked a highly suspicious group of 10 Polymarket wallets



They're trying to stay under the radar by splitting into small positions, but I caught their pattern



- All in on YES for US x Iran ceasefire by Mar 31/Apr 15

- $7K to $24K in positions per wallet

- 99% of positions… pic.twitter.com/yliIb4TzyF — Lirratø (@itslirrato) March 22, 2026

La combinazione di missioni mirate e della decisione di Trump, che ha coinciso quasi esattamente nel tempo, solleva ora delle domande.

Gli osservatori stanno discutendo se si tratti di semplici speculazioni sulle tendenze geopolitiche o se i singoli attori abbiano informazioni non ancora disponibili al pubblico.

Finora non ci sono prove di conoscenze privilegiate, ma il caso mostra la sensibilità con cui i mercati reagiscono agli sviluppi politici e la rapidità con cui le aspettative possono tradursi in azioni concrete.