L'attivista Vladimir Kara-Murza Keystone

Il dissidente russo-britannico Vladimir Kara-Murza è stato prelevato dalla colonia penale siberiana dove era detenuto da settembre e ora non si sa dove si trovi.

Lo ha rivelato sua moglie, Evgenia Kara-Murza, in un post su X citato da Sky News, mentre il ministro degli Esteri britannico David Cameron si è detto «molto preoccupato» per la sua sorte.

Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 anni di carcere lo scorso aprile per tradimento e diffusione di «false informazioni» sulla guerra russa in Ucraina, è stato in isolamento per i quattro mesi trascorsi nella colonia IK-6 a Omsk, ha aggiunto sua moglie.

«La Russia deve fornire urgentemente agli avvocati di Vladimir Kara-Murza indicazioni su dove si trova, a seguito delle notizie secondo cui è stato trasferito da Omsk in un luogo sconosciuto», ha scritto Cameron su X, aggiungendo di essere «profondamente preoccupato per il signor Kara-Murza, un cittadino britannico imprigionato in Russia per aver parlato contro l'invasione dell'Ucraina. Sono al fianco di sua moglie e ho intenzione di incontrarla presto.»

In passato, i prigionieri condannati scomparivano per lunghi periodi mentre venivano trasferiti verso i punti remoti del sistema penale russo, nota Sky News, ricordando che questo è quello che è successo a dicembre al leader dell'opposizione Alexei Navalny, che ha perso i contatti con la sua famiglia e i suoi avvocati per quasi tre settimane mentre veniva trasferito in una colonia penale nell'Artico.

SDA