Sconfitto Orban, Bruxelles festeggia: ecco cosa significano le elezioni ungheresi per l'UE

Il leader dell'opposizione ungherese Peter Magyar ha conquistato la «supermaggioranza» dei due terzi dei seggi in Ungheria sconfiggendo il leader di estrema destra Viktor Orban. Keystone/Denes Erdos/AP/dpa

Per anni Viktor Orban ha bloccato molte cose nella comunità internazionale. La vittoria schiacciante del suo avversario Peter Magyar cambierà qualcosa? A Bruxelles c'è speranza.

Keystone-SDA, Dominik Müller SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la vittoria elettorale di Peter Magyar, i leader dell'UE, come Ursula von der Leyen, sono sollevati e vedono l'Ungheria tornare su una rotta pro-europea.

La speranza è che i blocchi di Viktor Orban - ad esempio per quanto riguarda gli aiuti all'Ucraina, le sanzioni alla Russia e le decisioni dell'UE - vengano risolti in futuro.

L'UE si aspetta anche miglioramenti nello Stato di diritto e nella lotta alla corruzione, dopo che in passato erano stati congelati miliardi di fondi UE per l'Ungheria. Mostra di più

Bruxelles tira un sospiro di sollievo dopo la vittoria del leader dell'opposizione Peter Magyar nelle fatidiche elezioni ungheresi.

«L'Ungheria ha scelto l'Europa», ha scritto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen su X. «Un Paese è tornato sul suo cammino europeo».

L'Unione si rafforza. In serata, Von der Leyen si è congratulata con il vincitore delle elezioni e hanno concordato di lavorare a stretto contatto.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta.



Európa mindig Magyarországot választotta.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Anche il presidente del Consiglio dell'UE António Costa ha scritto che non vede l'ora di lavorare a stretto contatto con Magyar, per rendere l'Europa più forte e più prospera.

«Il posto dell'Ungheria è al centro dell'Europa», ha sottolineato la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

Arriverà il pacchetto di aiuti finanziari all'Ucraina?

Il voto in Ungheria è stato anche una sorta di elezione fatidica per l'UE e la sua capacità di agire.

A Bruxelles e nella maggior parte delle altre capitali dell'UE, le speranze erano riposte in una vittoria elettorale dello sfidante del primo ministro Viktor Orban.

Quest'ultimo e il suo governo, infatti, da anni stavano facendo fallire il sostegno dell'UE all'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia, spacciandolo per una «politica di pace».

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

Di conseguenza, un pacchetto di aiuti finanziari dell'UE del valore di miliardi è attualmente sospeso a causa del blocco di Orban, anche se il populista di destra aveva in realtà già dato il suo consenso a dicembre e l'Ungheria non deve nemmeno contribuire ai costi di finanziamento.

Orban sta inoltre bloccando le nuove sanzioni UE alla Russia e i progressi nei negoziati di adesione all'UE con l'Ucraina. I piani di ampio respiro per un maggiore sostegno a Kiev - così come altre decisioni di politica estera - richiedono l'accordo unanime di tutti i 27 Stati membri.

Sebbene Magyar non si sia ancora posizionato come un sostenitore particolarmente convinto dell'Ucraina, è considerato chiaramente filo-occidentale e molto meno vicino alla Russia di Orban.

Più rispetto per gli standard e i valori fondamentali dell'UE?

La seconda grande speranza di Bruxelles è che Magyar possa riportare l'Ungheria in linea con l'UE anche per quanto riguarda lo Stato di diritto. I deficit in questo settore sono stati considerati così gravi negli ultimi anni che i fondi UE a due cifre destinati a Budapest sono stati congelati.

In particolare, sono state criticate le carenze nell'assegnazione degli appalti pubblici e nella lotta alla corruzione, ai conflitti di interesse e a una procura influenzata politicamente.

Inoltre, non è ancora stato erogato un prestito di difesa che il Paese dell'est ha richiesto a Bruxelles nell'ambito del cosiddetto programma SAFE (Security Action for Europe).

Con questo programma, la Commissione europea concede prestiti garantiti dal bilancio dell'UE per l'acquisto di attrezzature di difesa.

«Bentornata in Europa, Ungheria»

Secondo i calcoli della commissione elettorale, il partito Tisza di Magyar ha raggiunto una maggioranza di due terzi nel nuovo Parlamento. Il primo ministro ha ammesso la sconfitta.

Il leader dell'alleanza cristiano-democratica del PPE al Parlamento europeo, Manfred Weber, ha definito il successo elettorale di Magyar una chiara vittoria per la democrazia in Ungheria e per l'Europa.

L'eurodeputato dei Verdi Daniel Freund ha affermato che l'imminente successo elettorale di Magyar rappresenta la fine dello «Stato mafioso e corrotto» di Orban.

L'eurodeputata FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann ha scritto semplicemente su X: «Bentornata in Europa, Ungheria».