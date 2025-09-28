Un'immagine della protesta della «Generazione Z» Keystone

La terza mobilitazione della cosiddetta «Generazione Z» ha radunato sabato a Lima giovani, autotrasportatori e collettivi civili contro il governo della presidente del Perù, Dina Boluarte, davanti al Parlamento.

I manifestanti hanno denunciato la corruzione politica, l'insicurezza crescente e la scarsa risposta ufficiale all'ondata di estorsioni e omicidi che colpisce il settore dei trasporti, riportano i principali media peruviani.

La protesta è degenerata in serata con scontri sulla centrale avenida Abancay e lanci di molotov, bombe carta e oggetti contundenti da un lato e lacrimogeni e barricate dall'altro. Un agente della polizia peruviana ha riportato ustioni di primo grado, mentre tra i feriti si contano un anziano colpito da un proiettile di gomma e una donna intossicata dai gas.

Le manifestazioni non sono finite

Nella notte, atti di vandalismo hanno colpito una delle principali strade pedonali del centro storico di Lima, il Jirón de la Unión e la Piazza San Martín, dove sono stati incendiati rifiuti e danneggiati arredi urbani.

Il traffico è stato bloccato e mentre la polizia ha annunciato l'uso di droni e telecamere con riconoscimento facciale per identificare i responsabili dei disordini, nuove manifestazioni sono previste domenica, nella centrale Piazza San Martín.