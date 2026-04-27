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Attacchi di rappresaglia Scontri etnici per l'acqua in Ciad, almeno 42 morti e dieci feriti

SDA

27.4.2026 - 16:18

Veduta del campo profughi di Aboutengé, nella parte orientale del Ciad (foto d'archivio)
Veduta del campo profughi di Aboutengé, nella parte orientale del Ciad (foto d'archivio)
Keystone

Almeno 42 persone sono state uccise e dieci ferite negli scontri tra gruppi etnici rivali nel Ciad orientale, in un conflitto iniziato per una disputa su un pozzo d'acqua: lo riferiscono le autorità citate dalla Bbc.

Keystone-SDA

27.04.2026, 16:18

27.04.2026, 16:49

Il conflitto nella provincia di Wadi Fira, inizialmente tra due famiglie, si sarebbe trasformato in una spirale di attacchi di rappresaglia che si sono estesi su una vasta area, con villaggi dati alle fiamme.

Le autorità ciadiane hanno dichiarato che una delegazione guidata dal vice primo ministro Limane Mahamat è stata inviata nella zona e che la situazione è di nuovo sotto controllo.

Gli scontri etnici con esito mortale sono frequenti nel Ciad caratterizzato da una lunga storia di dispute tra agricoltori e pastori, nonché da tensioni etniche.

I combattimenti sono spesso motivati dalla necessità di accesso ad acqua e pascoli. L'arrivo di profughi in fuga dalla guerra civile nel confinante Sudan ha ulteriormente acuito le tensioni per le risorse e la sicurezza, mentre il vice primo ministro ha detto che il governo ciadiano sta adottando tutte le misure necessarie per impedire che il conflitto sudanese destabilizzi la zona di confine.

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