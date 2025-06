Scontri in California, Jon Steward: «Sapete perché la m***a si intensifica ora? Da cosa distrae?»

Jon Stewart conduce ogni lunedì il "Daily Show", che di recente si è concentrato sui disordini di Los Angeles. YouTube/The Daily Show

Los Angeles è di nuovo in fiamme. La città è una polveriera che Donald Trump sta alimentando, almeno secondo la leggenda della tarda serata Jon Stewart al «Daily Show». E il vincitore di ben 23 Emmy Award rivela di cosa si tratta in realtà.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel «Daily Show», Jon Stewart parla dei disordini a Los Angeles: invece dei criminali, i migranti disposti a lavorare sono stati prelevati davanti alla catena Home Depot.

«Loro sputano, noi colpiamo»: Trump ha annunciato il dispiegamento di più truppe e un giro di vite.

«Deportare, deportare, deportare»: lo sfondo è l'obiettivo del consigliere Stephen Millers di deportare più immigrati.

Mentre i media di destra celebrano Trump, Jon Stewart spiega cosa c'è secondo lui dietro la «polveriera» di Los Angeles. Mostra di più

«L'incendio di questo fine settimana è stato il risultato molto prevedibile di una città liberale che si basa sugli immigrati e che si scontra con una rigida operazione MAGA che trolla gli immigrati e vuole riempire la sua quota di Pokémen marroni», ha esordito Jon Stewart al «Daily Show », aggiungendo il motto dei Pokémon:

«Bisogna catturarli tutti» Jon Stewart sulla missione dell'ICE

Il late-night show ci ricorda come tutto è iniziato: in una clip, al minuto 1:21, Donald Trump promette nel 2024, prima della sua elezione, che «i criminali» saranno deportati, «per primi: gli assassini, gli spacciatori».

Nella clip che segue, le ultime notizie riportano che l'agenzia Immigration and Customs Enforcement (ICE) ha colpito Home Depot.

Home Depot è una grande catena americana di bricolage: gli immigrati vi si recano in pellegrinaggio per lavorare come operai a giornata. «Dal peggio del peggio a un Home Depot f******? Gesù, ICE, se hai bisogno di aiuto per arrestare le persone: queste persone stanno cercando lavoro, dovete saperlo».

«Avremo truppe ovunque»

Si tratta di una «situazione esplosiva», dice Stewart: «Federalismo contro diritti degli Stati, controllo delle frontiere contro stato di diritto, spaventose purghe militarizzate contro persone che lavorano duramente nelle comunità locali, i Marines degli Stati Uniti contro il fattorino che ti ha portato un panino all'uovo».

Stranieri criminali o immigrati disposti a lavorare? Su Home Depot i pareri sono discordanti. YouTube/The Daily Show

La reazione di Trump è visibile nella clip al minuto 2:24: «Avremo truppe ovunque», annuncia il presidente americano.

«Non permetteremo che una cosa del genere accada al nostro Paese. Sputano. È la loro novità. Se succede, ho una piccola spiegazione: se dicono che sputano, noi colpiamo».

«Se dicono di sputare, colpiamo» Donald Trump colpisce ancora

«Ben fatto, signor Churchill», ironizza Stewart.

Il 78enne ha ovviamente cambiato idea: quando il Campidoglio è stato preso d'assalto, il motto era ancora «Loro colpiscono, noi ce ne freghiamo». Perché la situazione si sta aggravando a tal punto? La clip fornisce la risposta a partire dal minuto 3:11.

«Deportate, deportate, deportate!»

Il consigliere di Trump Stephen Miller avrebbe gridato agli agenti dell'ICE. «Cosa voleva il giovane Darth Vader?», chiede il presentatore Stewart, riferendosi al famoso cattivo del cinema della saga di Star Wars.

Miller si sarebbe lamentato ad alta voce del fatto che l'ICE non arresti abbastanza immigrati.

L'obiettivo è di 3000 arresti al giorno, e non si tratta solo di criminali. Ecco perché Miller ha ordinato un giro di vite su luoghi come Home Depot, ha detto. «Hanno fatto entrare in questa nazione non persone, ma mostri», ha detto Miller a «Fox News».

Quando Stephen Miller grida «Deportate, deportate, deportate», non si riferisce al presentatore di «Fox News» Jesse Watters (a sinistra), ma agli immigrati (all'estrema destra nella pesante presa della polizia in El Salvador). YouTube/The Daily Show

E: «Deportate, deportate, deportate!». «Credo che sia quello che grida Stephen Miller quando arriva», impreca Stewart. «E poi naturalmente - per essere emotivo con la sua partner - deve dire: 'Anche tu hai deportato, vero?'. E lei probabilmente risponde: 'Sì'. E poi va sotto la doccia e si deporta».

«Mi fa male all'anima»

La situazione è una polveriera, la cui miccia Trump è felice di accendere, dice il presentatore. Ma almeno non ci sono state «vittime umane».

Ma la clip del telegiornale a partire dal minuto 5:52 riporta che cinque taxi a guida autonoma sono andati in fumo. «Ce ne sono voluti cinque prima di dire: "Dovremmo smettere di mandare i taxi Waymo?"».

Il riscaldamento: un taxi a guida autonoma della società Waymo di Google in fiamme - e Jon Stewart. YouTube/The Daily Show

Il notiziario prosegue affermando che i taxi di Google sarebbero stati ordinati dai manifestanti per essere dati alle fiamme. «Grazie a Dio, la comunità MAGA sta affrontando l'intera faccenda con un approccio equilibrato», dice il 62enne.

Nella clip al minuto 11:06, il repubblicano Ted Cruz definisce la situazione «estremamente spiacevole». Il presentatore dice: «Mi fa male all'anima». E altre voci conservatrici dicono che è difficile da guardare. Il vicepresidente di Trump JD Vance sa che è un male per il Paese.

«Volete vivere a Los Angeles, che è un mini-Messico?»

«Mi dispiace», dice Stewart, tenendo il suo bottone immaginario nell'orecchio, «mi hanno appena detto che non si trattava di Los Angeles».

Il suo cuore è spezzato perché «Trump ed Elon [Musk] sono fuori dal mondo. È una cosa leggermente diversa».

Non Bogotà. Non Lagos. Los Angeles. YouTube/The Daily Show

Poi Stewart si fa serio: «Sapete, i disordini a Los Angeles sono in uno Stato [gestito dai democratici] in una città [gestita dai democratici] di cui non gliene frega un cacchio ****».

La clip dal minuto 11:55 in poi, in cui i commentatori televisivi di destra lodano l'intervento di Trump, serve come prova.

«Enormemente positivo per il nostro Paese», «buon senso» e «ben meritato» sono tre frasi che si impongono.

E la domanda retorica: «Vuoi vivere a Los Angeles, che è un mini-Messico?». «Per essere onesti», aggiunge Stewart, «avete anche una fantastica Koreatown».

Di cosa si tratta in realtà

Poi il 23 volte vincitore di un Emmy pone la domanda delle domande: «Sapete perché l'escalation di m***a sta avvenendo ora? Perché sta accadendo ora? Da cosa dovrebbe distrarre?».

Qual era l'argomento prima? La spaccatura tra Trump e Musk, che ha accusato il presidente degli Stati Uniti di essere collegato al miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, condannato per tratta di esseri umani.

Il 2 giugno 2024, Trump ha dichiarato a Fox News che non avrebbe pubblicato tutti i file di Epstein perché contenevano "un sacco di cose inventate". YouTube/The Daily Show

Bisogna essere corretti con Trump: «Non si possono fare accuse assurde solo perché Trump ed Epstein hanno trascorso del tempo insieme una o due volte, o perché Trump compare nelle liste dei voli di [Epstein], o perché Trump lo ha definito il suo più caro amico, o perché sono andati alle feste».

Il suo momento preferito è stato quando al direttore dell'FBI Kash Patel è stato detto in diretta sul podcast di Joe Rogan di cosa Musk accusava Trump - lo si può vedere dal minuto 14:22. Musk ha accesso a questi file? «Non so come, ma mi tengo fuori dalla questione Trump-Elon», dice Patel. «Conosco il mio territorio e non è questo».

La lotta titanica degli uomini-bambini

«Non è il tuo territorio?», chiede Stewart. «Non ti occupi letteralmente dei file di Epstein? Conosco il mio territorio, sono solo l'uomo che si occupa dell'applicazione della legge nazionale - insabbiamento, troppe persone nel parcheggio dell'Home Depot - sai».

Trump ha quindi minacciato Musk di cancellare i contratti governativi, anche nel caso in cui l'uomo più ricco del mondo doni soldi ai democratici.

Deve essere difficile per la destra vedere quanto «meschini e petulanti» siano i due «uomini-bambini» l'uno verso l'altro perché non ottengono ciò che vogliono.

"Due fighette f******": come il "Daily Show" vede lo scontro tra Musk e Trump. YouTube/The Daily Show

«Benvenuti nel nostro mondo», dice il presentatore. «Ora lo sapete». Harvard, il Canada e gli avvocati che avevano difeso i democratici: sarebbero stati tutti attaccati.

Ma i media di destra si lamenterebbero solo se i loro due eroi si attaccassero a vicenda. Suona così: «È come guardare due giganti combattere». Oppure: «Sono due titani». Oppure: «Due pesi massimi con una volontà molto forte».

Oppure: «Due grossi cani che vivono in uno spazio molto ristretto». O: «Due maschi alfa che litigano».

«Questi sono due maschi alfa che sono incazzati e purtroppo si scaricano l'uno sull'altro» Ted Cruz sullo scontro Musk - Trump

«Sono solo due fighette di ******», controbatte e chiude Stewart.