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Incidenti ferroviari Scontro tra due treni in Indonesia, 14 morti e 84 feriti

SDA

28.4.2026 - 07:11

Sale il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario in Indonesia
Sale il bilancio delle vittime dell'incidente ferroviario in Indonesia
Keystone

Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha ordinato un'indagine sulla collisione tra due treni avvenuta ieri sera vicino a Giacarta, che ha causato almeno 14 morti e 84 feriti secondo l'ultimo bilancio.

Keystone-SDA

28.04.2026, 07:11

28.04.2026, 07:40

Le operazioni di soccorso su vasta scala sono proseguite fino a stamattina vicino alla stazione di Bekasi Timur, 25 km a est della capitale dell'Indonesia, dove si è verificato l'incidente quando un treno pendolare fermo è stato urtato da uno a lunga percorrenza.

Tutte le vittime si trovavano a bordo del convoglio urtato, mentre i circa 240 passeggeri dell'altro treno sono stati tutti evacuati in sicurezza.

La collisione sarebbe avvenuta intorno alle 20:40 ora locale. Prabowo ha visitato oggi i pazienti ricoverati in ospedale.

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