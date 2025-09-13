  1. Clienti privati
Incidenti marittimi Scontro tra pescherecci al largo della Mauritania, 5 dispersi

SDA

13.9.2025 - 21:18

Un grave incidente marittimo nelle acque della Mauritania ha provocato l'affondamento di un peschereccio spagnolo dopo una violenta collisione con una nave d'altura. 

Immagine illustrativa d'archivio.
Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 21:18

Ventuno persone dell'equipaggio del peschereccio, tra cui tre di nazionalità spagnola, sono state tratte in salvo, mentre cinque marinai, di nazionalità mauritana, risultano dispersi in mare, informa il Salvataggio marittimo.

L'incidente è avvenuto ieri sera, quando il peschereccio 'Tafra3', un battello-congelatore di 31 metri dell'armatore galiziano Baipesca, è entrato in collisione con un'imponente imbarcazione, la 'Right Whale', di 228 metri di lunghezza, battente bandiera del Gambia e di costruzione russa.

L'impatto, avvenuto in circostanze ancora da accertare al largo del porto di Nouadhibou è stato fatale per il 'Tafra 3', che ha riportato un'enorme falla sul lato di dritta ed è affondato rapidamente.

Dei 26 membri dell'equipaggio, 21 sono stati tratti in salvo da imbarcazioni che incrociavano la zona, fra cui il capitano, il capo macchine e un marinaio di origini spagnole, secondo quanto riportato dal quotidiano 'Faro de Vigo'.

Le ricerche dei marinai dispersi sono continuate ancora oggi da parte delle autorità mauritane. Il 'Tafra 3' al momento dell'incidente pescava in acque mauritane assieme al 'Tafra 2', un altro peschereccio dello stesso armatore.

