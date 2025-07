Un’immagine tratta da un video fornito dal Centro Geofisico dell’Accademia Russa delle Scienze mostra un’area allagata a Severo-Kurilsk, nella regione di Sakhalin, in Russia. KEYSTONE

Dal Giappone agli Usa, dalla Cina fino al Messico e al Perù, molti Paesi sulle coste del Pacifico hanno vissuto una giornata di paura in attesa di un possibile tsunami disastroso dopo un potentissimo terremoto al largo della Kamchatka, nell'Estremo Oriente russo, con una magnitudo di 8,8, la più alta registrata negli ultimi 73 anni nella regine e tra le dieci più forti di sempre nel mondo.

Keystone-SDA SDA

Al momento il bilancio è molto contenuto rispetto ai timori iniziali: un numero imprecisato di feriti in Russia e nessun danno grave. Ma dopo il sisma è cominciata un'eruzione di un vulcano della penisola russa, il Klyuchevskoy.

«Grazie a Dio non ci sono state vittime», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che «tutti i sistemi di allarme» hanno funzionato correttamente. Ma ad evitare un bilancio di dimensioni tragiche ha contribuito il fatto che questa regione della Russia è molto scarsamente popolata.

L'epicentro in Russia

L'allarme è scattato quando a Mosca e in Europa era piena notte. L'Istituto geofisico statunitense Usgs ha localizzato l'epicentro del terremoto 136 chilometri a est di Petropavlovsk, capoluogo della penisola della Kamchatka, a una profondità di 19 chilometri sotto le acque del Pacifico. Una regione situata circa 7'000 chilometri ad est di Mosca e più vicina geograficamente alle coste americane dell'Alaska.

L'Usgs ha immediatamente lanciato l'allarme tsunami proprio per l'Alaska, per il Giappone e le Hawaii, oltre che per la Russia. «Restate forti e state al sicuro!», ha scritto sul suo social Truth il presidente americano Donald Trump. Ma a poco a poco messaggi alla popolazione perché si tenesse lontano dalle coste sono stati diramati dalle autorità di molti altri Paesi, dalla Cina alle Filippine, fino al Perù, al Messico, alla Colombia e all'Ecuador.

Le prime ondate anomale hanno investito le coste russe raggiungendo un'altezza fino a cinque metri, secondo le autorità locali. Colpito in particolare il porto di Severo-Kurilsk, una località con circa 2'000 residenti sull'isola di Paramushir, nel nord dell'arcipelago delle Kurili, di fronte alla punta meridionale della Kamchatka. Le strade e uno stabilimento per la lavorazione del pesce sono stati inondati, ma le autorità locali hanno detto che c'è stato il tempo per fare evacuare tutti gli abitanti sulle alture vicine.

Pochi danni

Per quanto riguarda le conseguenze del terremoto, dopo ispezioni durate per tutta la giornata, il ministero delle Emergenze russo ha detto che non sono stati verificati «danni significativi e le strutture hanno resistito alla scossa». L'unico edificio danneggiato seriamente è stato quello di una scuola materna che era vuota perché sono in corso lavori di ristrutturazione, dove una parte della facciata è crollata.

Il ministero della Sanità della Kamchatka ha tuttavia detto che diverse persone hanno chiesto assistenza medica per ferite leggere. La prima forte scossa è stata seguita da decine di altre di assestamento, con una magnitudo fino a 6,9.

Anche Fukushima in allerta

Uno tsunami con onde fino a 1,3 metri è stato registrato in Giappone in un un porto nella prefettura di Miyagi, nel nord del Paese. Sono stati evacuati anche gli operai impegnati nei lavori di smantellamento della centrale nucleare di Fukushima Daiichi, nella regione nord-occidentale di Tohoku, teatro dell'incidente nucleare nel marzo del 2011 provocato proprio da un terremoto con conseguente tsunami.

Mentre il Centro di allerta tsunami del Pacifico ha reso noto che l'onda più alta registrata alle Hawaii è stata di 1,21 metri e ha colpito la costa della città di Haleiwa, nella contea di Honolulu.

L'eruzione del vulcano

I media russi hanno diffuso video dei momenti del terremoto che mostrano mobili cadere nelle case e auto parcheggiate oscillare paurosamente, mentre i passanti si stendono a terra. In immagini riprese da una telecamera a circuito chiuso si vedono i componenti di una equipe chirurgica che tengono fermo il paziente durante un'operazione, in attesa che finisca la scossa. Il governatore della Kamchatka, Vladimir Solodov, ha detto che proporrà di insignire medici e infermieri di onorificenze di Stato perché «un tale coraggio merita il più alto riconoscimento».

Alcune ore dopo il terremoto, il Servizio geofisico dell'Accademia delle Scienze russa ha annunciato che è entrato in eruzione il vulcano Kyuchevskoi, alto 4.850 metri, situato a 360 chilometri da Petropavlovsk.