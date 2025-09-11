Charlie Kirk poco prima di essere ucciso. Keystone

Nelle munizioni usate dal killer di Charlie Kirk erano incise espressioni riconducibili all'ideologia antifascista e transgender.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il fucile usato per la sparatoria è stato trovato nei boschi vicino all'università Utah Valley.

L'arma era avvolta in un asciugamano con un bossolo ancora in canna. Nel caricatore c'erano tre colpi non sparati, tutti con scritte incise.

Gli investigatori hanno recuperato un fucile a otturatore ad alta potenza vicino alla scena dell'attentato, ha confermato Robert Bohls, agente speciale dell'Fbi, durante una conferenza stampa, senza fornire ulteriori dettagli sull'arma.

Gli investigatori, ha poi aggiunto lo stesso Bohls, sono inoltre in possesso di impronte di piedi, palmi e avambracci del presunto killer e le stanno esaminando.

Stando al commissario del dipartimento della sicurezza dello Utah Beau Mason, l'assassino «sembra essere in età universitaria» e «si è mescolato bene nel campus». Gli inquirenti sono stati in grado di tracciare grazie alle telecamere i movimenti del cecchino sino a quando è salito sul tetto di un edificio, da dove ha sparato. Quindi è sceso e fuggito.