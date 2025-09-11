  1. Clienti privati
Stati Uniti Scritte antifasciste sulle munizioni del killer di Charlie Kirk 

SDA

11.9.2025 - 17:26

Charlie Kirk poco prima di essere ucciso.
Charlie Kirk poco prima di essere ucciso.
Keystone

Nelle munizioni usate dal killer di Charlie Kirk erano incise espressioni riconducibili all'ideologia antifascista e transgender.

Keystone-SDA

11.09.2025, 17:26

11.09.2025, 17:31

Shock alla Casa Bianca. «Occhi lucidi nella West Wing»: la morte di Charlie Kirk colpisce Trump dritto al cuore

Shock alla Casa Bianca«Occhi lucidi nella West Wing»: la morte di Charlie Kirk colpisce Trump dritto al cuore

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali il fucile usato per la sparatoria è stato trovato nei boschi vicino all'università Utah Valley.

L'arma era avvolta in un asciugamano con un bossolo ancora in canna. Nel caricatore c'erano tre colpi non sparati, tutti con scritte incise.

USA. MSNBC licenzia analista per i commenti sull'attentato a Kirk

USAMSNBC licenzia analista per i commenti sull'attentato a Kirk

Gli investigatori hanno recuperato un fucile a otturatore ad alta potenza vicino alla scena dell'attentato, ha confermato Robert Bohls, agente speciale dell'Fbi, durante una conferenza stampa, senza fornire ulteriori dettagli sull'arma.

Gli investigatori, ha poi aggiunto lo stesso Bohls, sono inoltre in possesso di impronte di piedi, palmi e avambracci del presunto killer e le stanno esaminando.

Sola con due bambini. Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Sola con due bambiniMiss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Stando al commissario del dipartimento della sicurezza dello Utah Beau Mason, l'assassino «sembra essere in età universitaria» e «si è mescolato bene nel campus». Gli inquirenti sono stati in grado di tracciare grazie alle telecamere i movimenti del cecchino sino a quando è salito sul tetto di un edificio, da dove ha sparato. Quindi è sceso e fuggito.

Durante un comizio pubblico. Ucciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

Durante un comizio pubblicoUcciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

