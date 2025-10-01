IndonesiaScuola crollata sull'isola di Giava, si teme ci siano 91 studenti sotto le macerie
SDA
1.10.2025 - 07:17
Fino a 91 persone potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie di una scuola crollata sull'isola indonesiana di Giava ieri. Lo ha dichiarato Abdul Muhari, portavoce dell'Agenzia nazionale per i disastri e la mitigazione dei disastri.
Keystone-SDA
01.10.2025, 07:17
01.10.2025, 08:05
SDA
«In base ai dati sulla frequenza degli studenti, si sospetta che 91 persone siano sepolte sotto le macerie», ha affermato. Oltre trecento persone sono impegnate a scavare tra le macerie dell'edificio scolastico crollato.