L'Esercito svizzero ha deciso di adeguare l'inizio della scuola reclute di luglio per gli apprendisti. Dal 2027, inizierà più tardi per permettere ai giovani in questione di terminare la formazione prima di effettuare il servizio, con una pausa fra i due.

La seconda scuola reclute dell'anno cade attualmente qualche settimana prima della fine dei contratti di apprendistato. A causa di questo sovrapposizione, numerose future reclute rimandano in generale l'inizio dell'entrata in servizio di un semestre, indica l'Aggruppamento Difesa in un comunicato odierno.

L'esercito si trova così con un maggior numero di reclute a inizio anno. Un disequilibrio che si ripercuote sul personale e le infrastrutture.

Dal 2027, la seconda scuola reclute inizierà nella settimana 33, a fine luglio invece che a inizio mese, ossia due settimane dopo la fine abituale degli apprendistati. I futuri sottufficiali potranno così beneficiare di una pausa di tre settimane prima di entrare in servizio.

Anche la durata dell'istruzione delle formazioni militari in ferma continuata, che permette di completare il servizio militare in una sola volta, verrà adattata per essere distribuita su tutto il periodo di pianificazione del servizio, indica la nota. Non si dovrà così più ricorrere alle truppe del corso di ripetizione. La durata complessiva dell'addestramento alla ferma continuata rimane invariata (300 giorni).

