Trump: «Saremo in Venezuela per il petrolio! Mi sembra un po' troppo ovvio»

Il conduttore del «Daily Show» Jon Stewart analizza da vicino le iniziative di Trump in Venezuela. YouTube/Tne Daily Show

Jon Stewart è sorpreso dall'avventura di Donald Trump in Venezuela. Non perché il presidente sia solito parlare in modo molto diverso di tali missioni - e non perché non sia altrettanto critico nei confronti di altri dittatori. Ciò che sorprende il conduttore del «Daily Show» è la brutale apertura sulle sue motivazioni.

Hai fretta? blue News riassume per te Al «Daily Show», Jon Stewart fa luce sull'operazione degli Stati Uniti contro il Venezuela.

«Non siamo in cerca di un cambio di regime»: così è come Trump parlava di queste operazioni.

«Trump marketing»: cioè, la «Dottrina Donroe».

«Tireremo fuori dal terreno una quantità enorme di ricchezza»: ecco come il tycoon parla apertamente delle sue motivazioni. Mostra di più

«Signore e signori, questo fine settimana il presidente Trump e una squadra d'élite di soldati della Delta Force hanno deposto un pericoloso dittatore straniero», apre così il monologo di Jon Stewart al «Daily Show».

«Non questo», aggiunge a questa immagine, dove si vede il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman con il tycoon.

Da sinistra: Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman, Donald Trump e Jon Stewart. YouTube/Tne Daily Show

«In realtà sono amici. E onestamente, credo che siano anche soci in affari». Segue la foto successiva.

Trump con il presidente russo Vladimir Putin. YouTube/Tne Daily Show

«No, no, non quella», ribatte il presentatore. «Sono anche abbastanza vicini».

Trump con il leader della Corea del Nord Kim Jong-un. YouTube/Tne Daily Show

«Ok», prende fiato, «credo che quei due abbiano più un'atmosfera di accesa rivalità, se capite cosa intendo».

Che mi importa del mio gossip di ieri?

Stiamo parlando, ovviamente, di Nicolas Maduro, il cui «regno di terrore» - vedi post sotto - sarebbe finito il 3 gennaio in un'operazione a Caracas - «l'unica città del Venezuela, da quello che sappiamo», scherza il mattatore del Daily Show, riferendosi alla conoscenza della geografia americana.

Amidst recent diplomatic tensions with the US, Nicolás Maduro of Venezuela sings "Don't Worry Be Happy". pic.twitter.com/rzWIFduPIi — Crazy Ass Moments in LatAm Politics (@AssLatam) December 15, 2025

«E mentre l'operazione era in corso, Donald Trump supervisionava tutto da un luogo sicuro: una tenda provvisoria a Mar-a-Lago», continua il newyorkese, «non voglio fare l'**** o il pignolo, ma è quello il posto più sicuro a Mar-a-Lago? Dietro la tenda che avete messo davanti alla cucina del catering?».

Situation room: Trump nella tenda provvisoria del suo lussuoso club Mar-a-Lago in Florida. YouTube/Tne Daily Show

Il giornalista ha ricordato al suo pubblico che il presidente ha convinto i suoi sostenitori anche in termini di politica estera che «non si va più d'accordo con l'***** come quello»: «Non siamo in guerra», dice Trump nel seguente estratto di una precedente apparizione.

«Non siamo qui per costruire Stati. Non siamo qui per cambiare i regimi». E ancora: «Non vogliamo essere il poliziotto del mondo».

La «Dottrina Donroe»

«Non vogliamo!» Stewart imita il tycoon 79enne. «Quei giorni sono finiti! Niente più truppe di terra!». Solo che Trump dice nella clip successiva: «Non abbiamo paura delle truppe di terra. Basta con la costruzione delle infrastrutture di altri Paesi», grida ancora il padrone di casa del Daily Show, seguito da Trump che dice: «Dobbiamo ricostruire l'intera infrastruttura [del Venezuela]».

Il conduttore del late-night guarda scherzosamente irritato la telecamera: «Beh, ma non è forse vero che stiamo gestendo un altro Paese?».

«Guideremo il Paese», dice il suo presidente nell'inquadratura successiva. A Stewart piace questo:

Senza parole. YouTube/Tne Daily Show

Ciò che non deve mancare in un momento del genere è il famigerato «marketing di Trump», aggiunge il comico.

Il presidente la mette così: «La Dottrina Monroe è una grande cosa, ma l'abbiamo sostituita con passi da gigante, con veri passi da gigante. Ora si chiama 'Dottrina Donroe'».

«È ovviamente un gioco di parole tra 'Monroe' e 'Donald'», ha detto il 63enne, sussurrando a Trump: «Onestamente: non è il tuo lavoro migliore».

Late Night USA - Capire l'America blue News 50 Stati, 330 milioni di persone e ancora più opinioni: Come si fa a «capire l'America»? Se si vuole tenere traccia delle cose senza arenarsi, è necessario un faro. Le stelle della notte offrono uno dei migliori aiuti alla navigazione: Sono i piloti perfetti, che indicano senza sosta le secche del Paese e della sua gente, e servono al nostro autore Philipp Dahm come bussola comica per lo stato dell'anima americana.

Petrolio, petrolio, petrolio

Quando gli Stati Uniti attaccano, adducono sempre nobili motivi, continua, come «diffondere la democrazia o portare il baseball ai giapponesi», quindi quali sono i motivi morali?

Trump risponde nella clip: «Saremo in Venezuela per il petrolio». E: «Continueremo a far fluire il petrolio come dovrebbe».

«Mi sembra un po' troppo ovvio», critica il conduttore della tarda serata: non c'è una scusa più nobile?

Intermezzo da parte del numero uno della Casa Bianca: «Tireremo fuori dal terreno un'enorme quantità di ricchezza». E: «Abbiamo bisogno di un accesso totale. Dobbiamo avere accesso al petrolio». Ancora: «In altre parole, venderemo petrolio».

Il conduttore del programma satirico si dispera. La senatrice repubblicana Lindsey Graham può salvarlo? Non se ne parla:

Graham: This is not interventionism. This is making America safer. We're going to be more prosperous because of the business deals. Trump: The oil companies are going to go in… and we’re taking back what they stole. They took our oil



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 5. Januar 2026 um 03:58

Ma i latitanti potrebbero essere rimpatriati e i prigionieri politici rilasciati, giusto? Trump. «Quello che vogliamo fare ora è far ripartire il petrolio e il Paese».

I giganti del petrolio informati «prima e dopo»

Stewart riassume: «Stiamo facendo uscire le persone di prigione, ma prima dobbiamo far uscire il petrolio dalla sua prigione sotterranea. Il petrolio è stato rinchiuso per milioni di anni e desidera bruciare libero».

Reporter: Are you going to demand that Delcy Rodriguez allow opposition figures to return or free any political prisoners? Trump: We haven't gotten to that. Right now, we want to do is fix up the oil



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 5. Januar 2026 um 03:35

Il presidente non ha informato i Democratici dell'imminente operazione in Venezuela: «Si potrebbe dire che è nell'interesse della sicurezza nazionale e della riservatezza operativa», dice il presentatore, «se non fosse per questo gruppo con cui ha parlato», facendo riferimento al fatto che The Donald ha discusso dell'operazione «prima e dopo» con le compagnie petrolifere statunitensi.

Reporter: Did you speak with the oil companies before the operation? Did you tip them off? Trump: Before and after. They want to go in and they’re going to do a great job.



[image or embed] — Acyn (@acyn.bsky.social) 5. Januar 2026 um 03:23

L'operazione non rimarrà un incidente isolato: Trump sta minacciando anche la Colombia, il Messico, Cuba e la Groenlandia.

«Se abbiamo bisogno di sh***** e non è troppo lontano, lo prenderemo», dice Stewart, descrivendo il nuovo motto degli Stati Uniti - e bollando il «divario tra gli obiettivi elevati che incarnano la fondazione di questo Paese e il gangsterismo criminale che questa squadra pensa ci renderà di nuovo grandi».