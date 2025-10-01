Nel settembre 2016 a Cleveland, Ohio, erano ancora amici: Michael Cohen guarda alle spalle di Donald Trump mentre i ministri pregano con il candidato alla presidenza alla Pastors Leadership Conference. KEYSTONE

Michael Cohen risolveva i problemi di Donald Trump come tuttofare. Oggi il suo ex avvocato mette in guardia dalla causa contro James Comey: anche se gli esperti la considerano inutile, alle autorità «basterebbe trovare un solo» documento per ritenere colpevole l'ex direttore dell'FBI.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex avvocato di Donald Trump, Michael Cohen, aveva previsto un mese fa che l'ex capo dell'FBI James Comey sarebbe stato incriminato.

Secondo Cohen, oltre a Comey anche altri otto «nemici» del tycoon hanno urgentemente bisogno di assumere un avvocato.

L'ex legale sa per esperienza personale cosa si prova quando le autorità ti hanno nel mirino. La giustizia di Trump deve trovare «solo un documento» per una condanna.

Altri esperti ritengono che la causa contro Comey sia debole. Mostra di più

Michael Cohen ha avuto un'intuizione. «La mia previsione è: James Comey è probabilmente il prossimo», ha detto l'ex avvocato e tuttofare di Donald Trump alla MSNBC il 24 agosto.

Era semplicemente il suo «istinto» a dirglielo. «Sono stato così coinvolto e così radicato con Trump per un decennio e mezzo - in qualche modo lo capisco. Comey è un problema per lui».

Ma non è solo l'ex direttore dell'FBI ad avere un problema, ha detto. «È garantito: tutti quelli che [MSNBC] ha mostrato in quella lista hanno bisogno di avvocati, e ognuno di loro finirà per subire ripercussioni, secondo me. Perché in questo momento Trump controlla il gioco».

Tutti quelli che fanno parte di questa ruota, da John Bolton a Chris Krebs, come James Comey, subiranno l'ira di Trump, prevede Michael Cohen. Vale per Adam Schiff, Lisa Cook, Letitia James, John Brennan, Jak Smith e Miles Taylor. YouTube/MSNBC

Poco più di un mese dopo, la previsione di Cohen si è avverata: il dipartimento di giustizia sta indagando su Comey. Mentre molti esperti ritengono che l'indagine sia basata su basi deboli, Cohen sta ancora una volta facendo una profezia oscura.

Cosa è successo finora Primavera 2016 : il direttore dell'FBI Comey indaga su Hillary Clinton in merito alla gestione delle sue e-mail da parte della candidata alla presidenza. L'indagine fa scalpore prima delle elezioni di novembre e piace al candidato repubblicano Trump.

Luglio 2016: Comey dichiara che Clinton ha agito con negligenza ma non può essere perseguita. Allo stesso tempo, l'FBI apre un nuovo caso per indagare se la Russia abbia manipolato le elezioni.

Maggio 2017: Trump licenzia Comey, che ritiene che Mosca lo abbia sostenuto nelle elezioni. Ma l'uomo non ha indagato personalmente sul nuovo presidente.

Aprile 2018: Comey pubblica il suo libro «A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership» (Una lealtà superiore: verità, bugie e leadership), che tratta di etica, leadership e Trump, che non ne esce bene nell'autobiografia.

Primavera 2018: secondo il secondo il «New York Times» , Trump chiede per la prima volta che il dipartimento di giustizia prenda provvedimenti contro Comey e Hillary Clinton. La richiesta di indagare sui suoi nemici viene respinta.

Agosto 2019: dopo una revisione, il dipartimento di giustizia decide di non perseguire Comey. «Tutti erano del parere che non potesse essere perseguito», scrive dopo una revisione, il dipartimento di giustizia decide di non perseguire Comey. «Tutti erano del parere che non potesse essere perseguito», scrive «Fox News»

Settembre 2020: Comey testimonia davanti alla Camera dei rappresentanti. Cinque anni dopo, il dipartimento di giustizia lo accusa di aver mentito e di aver ostacolato la giustizia.

Settembre 2025: Trump chiede al dipartimento di giustizia di incriminare Comey, che lo fa poco dopo. Mostra di più

La causa ha qualche possibilità di successo? «Ho appreso che Comey era effettivamente coinvolto nell'indagine sul Russiagate in modo molto negativo», afferma Cohen.

«La probabilità è che questo dipartimento di giustizia abbia ogni email, ogni sms e ogni comunicazione. Penso che sia probabile che venga dichiarato colpevole».

«Devono solo trovare un documento»

Comey ha «probabilmente» commesso un crimine: «Non so quale sia questo crimine», ammette Cohen, «ma ci sono centinaia di migliaia di documenti, e il governo li possiede tutti. Devono solo trovarne uno».

Una volta che un'agenzia del genere si mette in moto, è difficile rallentarla, spiega il 59enne. Nell'ambito dell'indagine sul Russiagate, l'FBI ha iniziato a indagare anche su di lui.

Nel 2018 l'ex tuttofare di Trump si è dichiarato colpevole di accuse quali frode fiscale, frode bancaria e finanziamento illegale della campagna elettorale. All'epoca Comey era a capo dell'FBI.

Cohen ha scontato due anni e mezzo di carcere e ha perso la licenza di avvocato di New York. «Ero in quel sistema», dice. «So meglio di chiunque altro come appare e come ci si sente quando il Dipartimento di giustizia viene strumentalizzato. È insormontabile».

Gli esperti considerano inutile la causa

Ma ha commesso e confessato un crimine, sostiene il presentatore della MSNBC. «Mi sono dichiarato colpevole in circostanze molto estreme. Il mio intero caso è durato solo 48 ore.

Da venerdì a lunedì, o mi dichiaro colpevole o il distretto meridionale di New York presenta un'accusa di 80 pagine che include mia moglie».

MacCALLUM: Do you think there are more indictments coming? JD VANCE: There are certainly gonna be more indictment coming over the next 3.5 years of the Trump administration ... unfortunately for James Comey, when I look at this indictment, I see a guy who lied under oath



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 28. September 2025 um 15:24

Cohen ritiene che Comey abbia strumentalizzato lo Stato contro Trump nel 2016, anche se oggi non sostiene più il 79enne. Ecco perché anche la procuratrice generale Pam Bondi troverebbe qualcosa contro Comey, se cercasse abbastanza a lungo. L'ex procuratrice Letitia James o il miliardario liberale George Soros sono i prossimi sulla lista di Trump, Cohen ne è certo.

Trump on who he wants investigated: "Soros is a name certainly that I keep hearing. I don't know. I hear a lot of different names. I hear names of some pretty rich people that are radical left people. Maybe I hear about a guy named Reid Hoffman."



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 25. September 2025 um 23:15

Il padre di due figli sta esagerando? L'ex procuratore Andrew McCarthy dice a «Fox News»: «Non credo che ci sia un caso. [La causa] sembra essere basata su qualcosa di non vero».

Anche l'avvocato di Trump, Alan Dershowitz, non crede che l'intera faccenda sia a prova di bomba. «L'accusa in sé è piuttosto debole e non sopravviverà in tribunale», afferma il podcaster conservatore Ben Shapiro.

Un avvocato assicurativo per rovesciare Comey

E poi c'è la donna che dovrebbe far passare l'incriminazione di Comey per Trump e questa procuratrice è «eccezionalmente debole», scrive «Politico», citando esperti legali: Lindsey Halligan ha appena sostituito nella sua posizione Erik Siebert, che si sarebbe espresso contro un'incriminazione.

La 36enne è in realtà un avvocato assicurativo. La due volte partecipante al concorso di bellezza Miss Colorado USA ha incontrato Trump per la prima volta nel novembre 2021 nel suo golf club di Palm Beach, in Florida. Pochi mesi dopo, il newyorkese l'ha assunta nel suo team legale.

Halligan non ha esperienza in cause come quella contro Comey. Allora perché Cohen è così scettico? «Voglio che la gente capisca: non sono qui per difendere Donald Trump», dice il suo ex avvocato alla MSNBC. «Sto solo cercando di spiegare la nostra posizione».

🚨 Trump has signed NSPM-7, a national security directive that dramatically expands federal powers against what it calls “domestic terrorism.” It orders a national strategy to “disrupt” individuals or groups “that foment political violence,” including “before they result in… https://t.co/QifVpUpg6l pic.twitter.com/3JP3WU5iz2 — Drop Site (@DropSiteNews) September 28, 2025

Le obiezioni degli esperti legali non corrispondono alla realtà. Argomentazioni simili sono state avanzate anche quando Letitia James ha accusato Trump. «Il mio punto è: come americani, abbiamo perso la strada».

Non dobbiamo farci distrarre dall'incriminazione di Comey: solo concentrandosi su ciò che è importante per la vita quotidiana dei cittadini i democratici potranno vincere le elezioni di midterm del 2026.