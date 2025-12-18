Stati UnitiSegretario del commercio nel mirino dei democratici per un possibile conflitto d'interesse
Il segretario al commercio Howard Lutnick nel mirino dei democratici che hanno chiesto un esame per accertare possibili conflitti di interesse.
Secondo quanto riportato dal New York Times, i liberal chiedono di accertare se abbia o meno promosso progetti per data center che avrebbero arricchito la sua famiglia.
«C'è un grande interesse pubblico nell'assicurare che il segretario Lutnick, un miliardario, non abbia violato le leggi federali etiche per promuovere data center redditizi per la sua famiglia ma in grado di rendere la vita più costosa per gli americani», hanno affermato i democratici.